L’AFE demande la suspension de tous les matches entre les équipes espagnoles et italiennes

Une association de football d’Espagne, l’AFE, ainsi que son homologue italienne, l’AIC, ont publié une déclaration commune demandant à l’UEFA de suspendre tous les matches contre des équipes italiennes et espagnoles, compte tenu de la gravité de la crise du COVID-19 dans les deux pays.

Le communiqué des associations résume en sept points les raisons qui plaident pour que les parties ne soient pas exécutées. Le premier est la gravité de la situation avec le virus dans les deux pays, dont la situation est particulièrement grave avec de nouveaux cas chaque jour.

La seconde est qu’il y a trois rencontres programmées entre les équipes espagnoles et italiennes, étant donné que Valence-Atalanta a conclu avant la publication du communiqué. Cependant, le gouvernement espagnol a annulé tous les vols directs en provenance d’Italie, c’est pourquoi les matches n’ont pas pu avoir lieu.

Le troisième point parle de l’augmentation du niveau d’alarme dans le pays transalpin. Le quatrième traite du danger de voyager dans des pays déclarés à risque, comme Getafe devrait le faire cette semaine et Séville la prochaine.

Le cinquième point concerne les prévisions futures. Les associations de football pensent que les voyages entre l’Italie et l’Espagne seront plus dangereux. De plus, ils mettent en garde contre le risque qu’il y ait déjà des matchs entre équipes d’un seul de ces pays.

Le sixième point est une demande directe à l’UEFA de suspendre les matches entre les équipes italienne et espagnole et de jouer lorsque les conditions se seront améliorées. Le septième et dernier point de la déclaration rappelle que cette situation est mondiale et affecte davantage de pays. Par conséquent, l’AFE et l’AIC insistent pour que les organisations de football reconsidèrent leurs décisions et développent une solution commune concernant leur domaine, le football.