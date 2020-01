L’Afrique du Sud riposte contre l’Angleterre le premier jour du quatrième test après l’impressionnant stand d’ouverture de Zak Crawley et Dom Sibley

L’Angleterre a affiché son premier stand d’ouverture en plus de trois ans, mais a perdu quatre guichets pour 50 points pour laisser le quatrième test contre l’Afrique du Sud en équilibre le premier jour à Johannesburg.

Toute la matinée du Wanderers a été anéantie par le temps, mais lorsque le jeu a finalement pu démarrer trois heures et 20 minutes plus tard, Zak Crawley (66) et Dom Sibley (44) se sont mis à travailler sur un partenariat de premier ordre qui vaut la peine 107.

.

Zak Crawley et Dom Sibley s’embrassent après le demi-siècle de l’ancien contre l’Afrique du Sud

La dernière fois que les deux premiers de l’Angleterre ont affiché trois chiffres, c’était en 2016, lorsque Sir Alastair Cook et Keaton Jennings en ont ajouté 103 à Chennai, et même si cela aurait dû être la pierre angulaire d’un total important, l’Afrique du Sud avait d’autres idées.

Ils ont pris quatre guichets pour 50 dans une période de bowling à un rythme difficile, laissant Joe Root et Ollie Pope pour éviter d’autres dommages au moment où la mauvaise lumière a apporté une arrivée précoce à 192 pour quatre.

Les espoirs de l’Angleterre de convertir son avance de 2-1 en victoire en série ont subi un revers précoce lors des échauffements, le retour fictif de Jofra Archer se terminant par la déception.

Après avoir été exclu des deux derniers matches, il avait augmenté son intensité dans les filets au cours des 48 heures précédentes, transformant en deux sorts hostiles qui constituaient un argument convaincant pour la sélection.

Les choses ont empiré peu de temps avant le tirage au sort, car Archer a avorté ses préparatifs d’avant-match après avoir ressenti une douleur dans l’articulation.

Il y a eu des conversations avec le médecin de l’équipe, Root et l’entraîneur-chef Chris Silverwood et enfin la vue révélatrice de caresses consolantes sur le dos de ses coéquipiers.

À sa propre frustration visible, Archer était maintenant un risque qui ne pouvait pas être pris. Au lieu de cela, Chris Woakes a remplacé le spinner Dom Bess dans le seul changement.

Tout le reste s’est brisé en faveur de l’Angleterre avant la pause-thé, qui les a vus approcher exactement 100 sans perte.

.

Jofra Archer

Root avait choisi de battre en premier après avoir correctement appelé pour prolonger la séquence de défaites de Faf Du Plessis à sept de suite.

En l’absence de Kagiso Rabada, c’est à Vernon Philander, qui a fait sa dernière apparition avant la retraite, de donner le ton, mais il a été battu tôt alors qu’une paire de glorieux disques disparaissait à mi-parcours et couvrait la batte de Crawley.

L’explosion initiale d’Anrich Nortje n’a pas été plus réussie, Crawley s’aidant lui-même à 11 heures de l’ouverture du paceman.

Les choses n’étaient pas aussi simples pour Sibley, qui a annulé correctement une décision prise tôt et a ensuite été pris dans le ravin de Philander le 12. Les célébrations de l’Afrique du Sud avaient à peine commencé lorsque le bras tendu de l’arbitre Joel Wilson les a arrêtés, Philander pénalisé pour un front -foot pas de balle.

Tandis que Sibley se reconcentrait, Crawley continua sa charge avec trois limites en plus de Dwaine Pretorius. Cela l’a porté à 49 ans et, après avoir enlevé un single de son 80e accouchement, le joueur de 21 ans a levé sa batte pour la première fois à ce niveau.

À présent, il était suffisamment confiant pour affronter un videur Nortje de 92 mph, mais il a reçu un mauvais coup au casque pour son problème. Il a continué après des tests de commotion cérébrale, bien qu’avec une marque visible, et était là pour voir Sibley travailler la dernière balle de la session sur ses hanches pour élever l’équipe de cent.

Les premiers blocs d’un grand score en première manche étaient en place mais l’Afrique du Sud s’est ralliée dans la soirée avec quatre guichets pour 50.

Sibley était le premier à partir, le débutant Beuran Hendricks générant un rebond supplémentaire et ramassant un avantage sur la jambe. Ayant vu son partenaire tomber, Crawley était tout près derrière alors que Philander le faisait balancer avec la première balle de son troisième sort.

Crawley a tenté de retirer la batte tardivement, mais a vu un gros morceau passer à Rassie Van Der Dussen. Il a également rattrapé Joe Denly, dont le 27 capricieux avait déjà profité de deux gouttes, puis a tenu le gros guichet de Stokes.

Le meilleur buteur de la série était parti pour seulement deux cette fois, se balançant durement mais de manière imprécise à Nortje pour choisir le deuxième glissement.

Alors qu’il se dirigeait vers le tunnel, Stokes a semblé réagir furieusement aux commentaires d’un fan dans le stand, avec une obscénité audible susceptible de l’atterrir dans l’eau chaude avec l’arbitre du match.

Root et Pope, qui ont atteint respectivement 25 no et 22 no, ont été mis à rude épreuve par des livraisons féroces sur un terrain qui se réveillait et volait tardivement mais tenait pour des souches.

.