L’âge n’est qu’un chiffre, car Roger Federer est en forme et heureux de jouer à l’Open d’Australie

Cette année marque la 21e apparition de Roger Federer à l’Open d’Australie, mais si vous pensiez qu’il envisageait de sauter l’événement 2020, vous feriez mieux de réfléchir à nouveau.

Avec le 20 fois vainqueur du Grand Chelem qui aura 39 ans plus tard cette année, des questions sur la retraite surgissent toujours lorsqu’il se présente aux tournois.

Il a insisté au cours des derniers mois sur le fait qu’il n’avait pas encore pris de décision concernant la retraite, mais ces dernières années, il a réduit son horaire afin de prolonger ses journées de jeu.

Avant le début de la saison 2020, il s’est retiré de l’ATP Cup Down Under et certains se sont demandé s’il finirait par manquer toute la série d’été australienne.

Cependant, il a atterri en Australie et est prêt à partir.

“La semaine dernière, je me suis demandé:” Suis-je heureux d’aller en Australie, ou est-il préférable que vous restiez ici et que vous arrêtiez immédiatement vos bagages? “”, A-t-il déclaré.

«Je pourrais facilement rester à la maison. Je me disais: «Non, non, non». J’étais vraiment content d’aller à Melbourne et de commencer la saison là-bas.

«Je me suis maintenu en forme. De toute évidence, j’ai une équipe incroyable autour de moi. “

Il a ajouté: “Je me suis entraîné longtemps et dur pendant la morte-saison et je n’ai eu aucun revers, ce qui est crucial.”

Alors que certains joueurs prévoient dès leur plus jeune âge de cesser de fumer une fois qu’ils ont tout gagné, Federer dit qu’il avait toujours «espéré avoir la longévité».

“Quand j’étais plus jeune – 20, 22, 24 – j’espérais déjà qu’un jour je pourrais jouer longtemps”, aurait-il déclaré au Sydney Morning Herald.

“Il n’a donc pas été décidé il y a seulement cinq ans que j’espérais encore jouer à 38 ans.

«Il a probablement été décidé il y a très longtemps après que j’ai remporté mon premier Open d’Australie ici en 2004 et que je suis arrivé au n ° 1 mondial pour la toute première fois.

«J’espérais avoir la longévité. J’ai vraiment travaillé dur pour ça. »

