L’agence libre WNBA 2020 va changer la ligue telle que nous la connaissons

Au cours des quatre premiers jours de la période de signature ouverte pour les agents libres de la WNBA, quatre étoiles se sont rendues ailleurs pour créer six prétendants au titre empilés. Cela pourrait inaugurer la saison la plus compétitive des 23 ans d’histoire de la ligue.

Le chaos de cet hiver est entièrement dû à une nouvelle convention collective qui a facilité le mouvement des joueurs. Le buzz intersaison entourant la ligue qui manque d’intérêt en dehors des mois d’été de la saison a été un sous-produit utile de tout cela.

L’agence libre 2020 ajoute du drame à une ligue qui manque de rivalités entre les équipes et les joueurs pendant les deux décennies qu’elle a connues. Il y a de la flexibilité dans les négociations intersaison, forçant les équipes à prendre des décisions financières difficiles et à montrer aux joueurs à quel point ils sont vraiment appréciés. La WNBA commence enfin à créer le théâtre hors cour que son homologue de la NBA a utilisé pour susciter l’intérêt du sport toute l’année.

Qu’est-ce qui a provoqué le changement dans cette période d’agence gratuite?

Il est révolu le temps où les superstars et les débutants de qualité font le même salaire dérisoire. Grâce à la nouvelle CBA, le salaire maximum des joueurs a augmenté de près de 100 000 $ cette intersaison pour ceux qui se qualifient pour un contrat supermax et de plus de 60 000 $ pour un salaire maximum régulier. Les joueurs ayant six ans d’expérience dans la WNBA ou plus se qualifient pour le salaire supermax, qui commence à 215 000 $ la première année, et n’est éligible que pour les joueurs qui re-signent avec leurs équipes actuelles. (En 2021, le joueur sera éligible avec cinq ans d’expérience.)

Cela signifie qu’il y a de la place pour que les stars négocient réellement, et elles peuvent désormais séparer leurs salaires de ceux d’un niveau inférieur. Les agents et les équipes de joueurs ont eu beaucoup à se battre, le plafond salarial ayant considérablement augmenté de plus de 30% cet hiver. L’année dernière, les équipes ont été autorisées à verser 996 000 $ en salaire de joueur. En 2020, ce chiffre est passé à 1,3 million de dollars, un chiffre déterminé artificiellement dans la nouvelle ABC. Cette intersaison est sans précédent.

Le nouveau monde des possibilités de la WNBA a créé des tensions entre les équipes et leurs stars vieillissantes ou malheureuses, et a nécessité une prise de décision audacieuse en franchise. DeWanna Bonner, une star à trois reprises qui a joué toute sa carrière de 10 ans avec le Phoenix Mercury, a choisi de partir et de concourir pour le Connecticut Sun, finissant un accord de signature et d’échange pour lui permettre de gagner le salaire supermax puis changer d’équipe. Le quadruple gardien des étoiles Skylar Diggins-Smith, comme Bonner, a utilisé son influence pour quitter les Dallas Wings et jouer à Phoenix avec une rémunération supermax.

D’un autre côté, le rêve d’Atlanta a choisi de ne pas utiliser le tag de franchise de joueur principal pour payer à cinq fois la star All-star McCoughtry un contrat supermax, lui permettant de signer avec les Las Vegas Aces déjà chargés. La championne en titre Washington Mystics a choisi de battre Kristi Toliver, meneuse de jeu de 33 ans, alors elle a choisi de partir et d’être payée trois ans garantis au salaire maximum avec les Los Angeles Sparks.

Non seulement la saison 2020 sera remplie d’équipes ultra-compétitives, mais il y aura une couche supplémentaire de drame lorsque ces joueurs reviendront jouer contre leurs anciens clubs.

Ce mouvement intersaison changera-t-il la qualité du basket WNBA?

Absolument. Bienvenue dans le mouvement superteam de la WNBA. L’agence libre n’est pas encore terminée, mais la moitié de la ligue peut se considérer comme opposée au titre.

Les Sparks ont deux MVP à Candace Parker et Nneka Ogwumike, et deux des étoiles de l’année dernière à Chelsea Gray et Toliver.

Les As ont trois des étoiles de l’année dernière à Liz Cambage, Kayla McBride et A’ja Wilson, ainsi que McCoughtry, étoile de 2018, et l’un des jeunes gardes les plus prometteurs du jeu à Kelsey Plum

Sue Bird, la meneuse de jeu du Temple de la renommée, la MVP Breanna Stewart 2018 et les stars de 2019 Jewell Loyd et Natasha Howard

Le Mercury a la meilleure marqueuse de tous les temps de la ligue à Diana Taurasi, Skylar Diggins-Smith, étoile de 2018, et Brittney Griner, étoile de 2019

Les Mystics, championne de l’année dernière, ont la MVP Elena Delle Donne 2019, la MVP Emma Finess 2019 et peut-être la jeune cour arrière la plus prometteuse de la ligue avec Ariel Atkins et Natasha Cloud

Le Sun, qui a poussé Washington à la distance lors des finales de l’année dernière, compte 2019 DeWanna Bonner, Alyssa Thomas, Jonquel Jones et peut-être Courtney Williams si elle signe à nouveau avec le club.

Il n’y a que 12 équipes dans la ligue. Huit d’entre eux font les séries éliminatoires. Six de ces équipes devront jouer au moins un match à élimination directe. La saison ne dure que 36 matchs.

Si tout le monde reste en bonne santé, la course aux séries éliminatoires sera intense. La saison 2020 ne ressemblera à aucune autre.

Il y aura des conséquences à toute cette folie, bien que

Certains ont comparé cette intersaison à celle de la NBA en 2016, où les principaux salaires ont été distribués alors que le plafond salarial a connu un pic ponctuel de près de 35%. Cela s’est terminé par des contrats notoirement brutaux, comme le contrat de quatre ans de Timofey Mozgov, un contrat de 64 millions de dollars avec les Lakers, le même contrat d’Ian Mahinmi avec les Wizards, et bien d’autres.

La WNBA en aura également un certain nombre, car le plafond ne sera pas lissé. Au lieu de cela, elle a augmenté de 304 000 $ (un bond de plus de 30%) par rapport à 2019. Après cela, les hausses s’équilibreront considérablement. Le plafond augmentera de seulement 39 000 $ en 2021 et de 40 200 $ l’année suivante. Le saut de cap d’un an de 304 000 $ est plus que la totalité des augmentations qui auront lieu au cours des sept années qui suivront.

Nous ne savons pas quels contrats seront stupides, mais nous pouvons deviner. Bria Hartley, un gardien qui n’a récolté que 10 points en moyenne sur 38% des tirs avec le New York Liberty l’année dernière, a été signé par le Mercury au même prix que le MVP WNBA Breanna Stewart 2018, avec une année supplémentaire garantie, selon Howard Megdal de Créoles hautes. Les Sparks ont signé Toliver pour le même contrat que Hartley malgré le fait que la joueuse de 33 ans soit à la fin de sa carrière et victime de blessures pendant près de la moitié de la saison 2019 avec les Mystics. Les As signent McCoughtry à un maximum garanti de deux ans après avoir raté la fin de 2018 et toute l’année 2019 aux blessures au genou est également risquée.

Le mouvement des étoiles devrait continuer à l’avenir, mais peut-être pas comme les équipes le souhaitent

La décision de ne pas lisser le plafond salarial signifie que les joueurs assez chanceux pour être des agents libres cette année gagneront plus que leur valeur normale tandis que les autres étoiles restent sur des contrats maximums sous l’ancienne CBA. Howard, l’un des candidats MVP de l’année dernière avec le Storm, gagnera moins d’argent que Hartley. Taurasi, 37 ans, sera sans doute le meilleur meneur de tous les temps. La combinaison variée de nouveaux et d’anciens contrats CBA a temporairement permis d’empiler des superstars.

Mais ne vous attendez pas à ce que cette tendance se poursuive. La saison prochaine, le plafond salarial n’augmentera que de 39 000 $, ce qui ne représente que 3% du plafond actuel. Pourtant, la WNBA fonctionne toujours sous un plafond strict, ce qui signifie que les équipes ne peuvent pas signer leurs propres agents libres au-dessus du plafond salarial comme ils le peuvent dans la NBA. Plus de mouvement est à venir, mais peut-être pas le genre de mouvement que les fans voudront.

Les joueurs vedettes devront être payés, et de nombreuses équipes auront du mal à le faire tout en restant sous le plafond. Par exemple, si Cambage signe pour le supermax, les As auront son contrat, le max de Dearica Hamby sous l’ancien CBA, et le contrat max de McCoughtry totalisera 40% du plafond en 2021. Conserver McBride et Plum en tant qu’agents libres sera presque impossible , en particulier avec Wilson admissible à un accord supermax l’été suivant. C’est l’équilibre que plusieurs équipes doivent suivre.

Les fans des équipes qui ont oscillé et manqué sur Bonner, Diggins-Smith, McCoughtry et Toliver cet été pourraient se sentir beaucoup mieux dans un an. Les équipes empilées avec trop de talents à payer auront peu de places pour les déplacer. Il n’y a que 12 équipes dans la ligue, et la plupart des équipes passent cette intersaison. Cela signifie que les meilleurs talents pourraient être obtenus à l’avenir à un coût minimal.

Le talent de niveau intermédiaire de la WNBA devrait être le plus préoccupé par sa rémunération

Le W est une petite ligue qui exclut déjà un talent incroyable en raison de sa seule taille. Alors que la NBA peut donner 450 emplois à travers 30 équipes à la fois, la WNBA, malgré une récolte similaire de talents universitaires et étrangers, ne peut aligner que 144 joueurs au maximum. Il n’y a que 12 équipes et chacune peut contenir un maximum de 12 joueurs. Maintenant, les équipes pourraient même ne pas en avoir autant.

Cette intersaison, les équipes dépensent férocement l’argent du plafond pour les joueurs de haut niveau. Le Mercury et les As en particulier montrent déjà qu’ils sont prêts à empiler un maximum de contrats. Avec le plafond rigide en place, cela signifie qu’ils ne sont pas susceptibles de payer des offres de valeur marchande pour débusquer leur profondeur avec Sixth Woman ou des types de banc de niveau de qualité, car ils demanderont plus que le minimum de 68000 $ du vétéran. Ces équipes vont cibler les recrues entrantes ou les joueurs minimum vétérinaires. Dans certains cas, les équipes ne peuvent conserver que 11 joueurs au lieu du maximum de 12 pour économiser quelques dollars.

Qu’advient-il des joueurs de soutien de qualité comme Alex Bentley d’Atlanta ou Sugar Rodgers de Las Vegas maintenant? Ils n’obtiendront pas le saut financier que les joueurs superstars promis par l’ABC, c’est sûr. Trouveront-ils une maison?

Ces joueurs vétérans sont cruciaux pour de bonnes équipes, mais accepteront-ils une réduction de salaire dans un système qui les déjoue déjà, ou vont-ils simplement partir et jouer à l’étranger? Tierra Ruffin-Pratt, un vétérinaire de sept ans qui a commencé 33 matchs avec Los Angeles l’an dernier, est le meilleur exemple de ce dilemme. Elle a re-signé avec les Sparks pour 90 000 $ cette année, ce qui représente seulement 33 000 $ de plus qu’une recrue entrante.

Tout le monde n’aura même pas cette opportunité, et certains pourraient même ne pas le vouloir.