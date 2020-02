L’agent de Paul Pobga claque Solskjaer “ hors ligne ” et révèle que le milieu de terrain n’est engagé envers Man Utd que cet été

Mino Raiola dit que Ole Gunnar Solskjaer a eu tort de frapper le super-agent qui représente Paul Pogba – affirmant également que le milieu de terrain n’est engagé à Manchester United que jusqu’au Championnat d’Europe de cet été.

Solskjaer a été la cible de la colère de Raiola avant la défaite de Chelsea contre United lundi soir, l’agent écrivant une déclaration claquante sur les réseaux sociaux.

Ses commentaires sont survenus à la suite de la remarque de Solskjaer selon laquelle “Paul est notre joueur et non Mino”.

Raiola a écrit: «Paul n’est pas à moi et ce n’est certainement pas la propriété de Solskjaer, Paul est celui de Paul Pogba. Vous ne pouvez pas posséder un être humain depuis longtemps au Royaume-Uni ou ailleurs.

«J’espère que Solskjaer fera[sic] pas envie de suggérer que Paul est son prisonnier.

«Mais avant que Solskjaer ne fasse des commentaires sur des choses, je dis qu’il devrait mieux s’informer du contenu de ce qui a été dit.

«Je suis un citoyen libre qui peut penser et exprimer mes pensées. Jusqu’à présent, j’étais peut-être trop gentil avec lui. Solskjaer devrait simplement se souvenir des choses qu’il a dites l’été à Paul.

«Je pense que Solskjaer peut être frustré pour différentes raisons et mélange maintenant certains problèmes. Je pense que Solskjaer a d’autres préoccupations. Au moins, si j’étais lui, je le ferais. »

Solskjaer a été interrogé sur l’explosion de Raiola après la victoire de Man United à Stamford Bridge, disant: «Je n’ai pas à commenter Mino et ce qu’il dit dans les médias. Je peux probablement lui parler moi-même, alors… »

Il a toutefois admis qu’il ne «parlerait probablement pas» au super-agent.

talkSPORT a cependant parlé à Raiola, alors qu’il rejoignait Jim White mardi matin et a de nouveau frappé le patron de Manchester United – disant que Solskjaer a sorti les choses de son contexte simplement pour l’offenser.

Raiola a critiqué Solskjaer LIVE sur talkSPORT

«Le résultat a été bon pour Man United[vsChelsea[alorspeut-êtrequejedevraislefaireplussouvent»acommencéRaiola[vsChelsea[somaybeIshoulddoitmoreoften”beganRaiola

«Sérieusement, je pensais que ce que Solskjaer avait dit était hors de propos. Il a pris une partie des phrases d’une de mes interviews et a agi un peu offensé que j’offrait Paul Pogba à d’autres clubs sans autorisation.

“Si vous lisez l’intégralité de l’interview, on m’a demandé si Paul aimerait l’Italie, et j’ai dit que l’Italie est une deuxième maison, mais ce n’est pas le cas maintenant car il se concentre sur Manchester United et revient dans l’équipe dès que possible et pour faire une excellente fin de saison. “

Interrogé sur la remarque de Solskjaer à propos de “Paul est notre joueur et non de Mino”, Raiola a poursuivi: “Je n’ai jamais dit qu’il était à moi, mais cela ne signifie pas que l’on me demande quelque chose à laquelle je ne peux pas répondre.

“La question était” aimerait-il l’Italie? “- qu’est-ce que cela a à voir avec le fait d’être le joueur de Manchester United.

“Et en disant que vous êtes le joueur de Manchester United – êtes-vous la propriété du club?

«On m’a demandé s’il aime l’Italie et je réponds en tant que Mino Raiola; n’ai-je pas le droit de faire ça?

«Ne suis-je pas autorisé à vous parler de choses? Ne suis-je pas autorisé à parler des joueurs que je représente parce qu’ils appartiennent à Manchester United, à la Juventus, à Barcelone ou à tout autre club dans le monde.

«C’est une chose très étrange à dire en tant que journaliste, car la seule chose que vous, les journalistes, faites est de parler des joueurs et de la façon dont ils bougent et ne bougent pas.

«Ole a dit qu’il appartenait à Manchester United comme si quelqu’un ne pouvait pas avoir d’opinion sur un joueur, et c’est ce que j’ai pris comme une offense.

«Je pense vraiment que c’est une étrange façon de questionner; Je ne parlais pas de Pogba par rapport à l’Italie, un journaliste italien m’a demandé si Paul Pogba aime l’Italie.

“C’était ça.

“Ole a dit qu’il appartient à Manchester United et j’ai un problème principal avec cela; il est un employé, il n’appartient pas à Manchester United.

«Et être employé ne signifie pas que je ne peux pas avoir d’opinion ou dire quelque chose que je veux dire.

«Je n’ai jamais parlé d’Ole dans les journaux ou la presse, il parle toujours de moi. Que ce soit [Erling] Haaland, ou la blessure de Pogba, ou la chirurgie de Pogba, il parle toujours de moi – je ne parle pas de lui.

«J’ai le droit d’avoir une opinion, et j’ai le droit de représenter mes joueurs de la manière que je veux et si cela ne vous convient pas, c’est votre problème!

“La seule chose qui m’intéresse, ce sont mes joueurs et ils sont heureux d’être représentés de cette façon.”

Le Manchester United de Paul Pogba est-il presque terminé?

L’avenir de Pogba a également été évoqué dans l’interview et Raiola insiste sur le fait que le milieu de terrain est engagé à Manchester United – mais seulement jusqu’à la fin de l’Euro 2020 cet été.

“Les fans de United devraient lire l’intégralité de l’interview”, a poursuivi le super-agent. «Il n’est engagé à Manchester United qu’après le Championnat d’Europe.

«Le seul objectif est de rentrer le plus tôt possible dans l’équipe pour aider l’équipe et d’avoir une bonne fin de saison pour Manchester United.

“Il n’est engagé à Manchester United que jusqu’à la fin du Championnat d’Europe, puis nous parlerons au club si nous en avons besoin.”

