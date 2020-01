L’agent de Tahith Chong “ rencontre ” des représentants de l’Inter Milan alors que la jeune star de Manchester United pourrait se diriger vers un transfert gratuit

L’agent de Tahith Chong aurait rencontré des représentants de l’Inter Milan alors que la sortie du jeune de Manchester United semble de plus en plus probable.

Le joueur de 20 ans n’a plus que six mois pour son contrat actuel à Old Trafford et il est libre de commencer à négocier avec des équipes à l’étranger.

Chong est très bien noté à United

United aurait toujours été confiant d’obtenir que l’ailier signe un nouvel accord, mais il semble que son agent le propose à d’autres clubs.

Le journaliste Fabrizio Romano a tweeté qu’une rencontre avait eu lieu entre le club de Serie A et le représentant de Chong.

Il a écrit: «Exclusif: l’Inter vient de rencontrer à Milan l’agent de Tahith Chong. Il sera agent libre en juin prochain et a été proposé au club italien. Beaucoup d’équipes s’intéressent à lui. »

L’Inter Milan n’est pas le seul club italien à poursuivre le jeune, cependant, la Juventus étant également en lice.

Tuttosport rapporte que la Juve est sur le point de conclure un accord pré-contractuel avec Chong, dans un accord similaire à celui qui a amené Pogba à Turin en 2012.

Le Sun a également affirmé que les actuels champions de Serie A lui avaient offert un contrat d’une valeur de 35 000 £ par semaine avec un bonus de signature de 2 millions de livres sterling.

Les Red Devils n’abandonnent pas l’espoir de le persuader de rester et de signer un nouveau contrat de cinq ans.

