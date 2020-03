L’agent Odegaard explique pourquoi il a choisi le Real Madrid et non Barcelone

Martin Odegaard est l’une des sensations de la Royal Society et de la Ligue en général. Le joueur est prêté par le Real Madrid et il semble qu’il reviendra définitivement dans la capitale espagnole. L’un de ses agents, Kent Karlsen, a parlé de l’élection de signature pour Real Madid en 2015.

Dans une interview sur le programme Què t’hi Jugues de la Cadena SER, Karlsen révèle que Barcelone était en contact avec le joueur et sa famille: “Nous visitions la Masía et toutes les installations. Le Barça est un grand club, mais Martin et son père ont apprécié beaucoup de choses pour prendre une décision. Finalement, ils ont visité d’autres clubs et en ont choisi un autre. “

Cependant, en 2015, le club de Blaugrana a été sanctionné par la FIFA sans signer deux fenêtres, ce qui a joué contre la signature d’Odegaard, comme le dit l’agent: “Accepter la proposition signifiait que le joueur a dû rester un an de plus en Norvège, car le Barça n’a pas pu intégrer de joueurs en 2015. Et ils ne l’ont pas vu clairement. “

Barcelone étant complètement écartée, le Real Madrid a ouvert la voie à la signature, ce qu’il a également obtenu grâce à la satisfaction qu’il a donnée à l’environnement d’Odegaard: “C’était un pack complet. Madrid a conçu un plan pour lui et lui a présenté un grand projet. Zidane était également très impliqué, et le garçon et son père ont été emportés par de bons sentiments. “

Cependant, malgré le fait qu’Odegaard devrait faire une course blanche, Karlsen a révélé à la fin de l’interview que le fan de football qu’il admire le plus est représenté Lionel Messi: “Il a essayé d’imiter ses mouvements, ses passes, sa vision du jeu Il est le meilleur du monde, il n’y a personne sur la planète Terre comme lui, mais quand vous voyez Martin jouer aujourd’hui, vous pouvez voir les choses de ce processus d’apprentissage et d’étude qu’il a fait quand il était petit. “