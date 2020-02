L’agneau fait volte-face alors que le troupeau de mouflons fuit

Un agneau tentant de suivre le reste d’un troupeau de mouflons d’Amérique en fuite ne s’est pas tout à fait rendu de l’autre côté d’une clôture en barbelés aussi gracieusement que les autres, faisant un virage en avant sauvage entre les fils et tombant au sol avant de se redresser rapidement lui-même et passer à autre chose.

L’incident amusant s’est produit lundi juste à l’extérieur de la réserve écologique des plaines de Kootenay en Alberta, au Canada, et Michael J. Kossin l’a capturé en vidéo.

Kossin revenait du lac Abraham avec des amis quand ils sont tombés sur le troupeau qui léchait le sel de la route le long de l’autoroute AB-11. Ils ont pris plusieurs photos (ci-dessous) avant que le troupeau ne commence à fuir.

Lorsque le mouflon d’Amérique s’est dirigé vers la clôture, Kossin a commencé à enregistrer.

“Au début, j’étais inquiet pour l’agneau, et le souffle audible que vous entendez dans la vidéo vient de moi”, a déclaré Kossin à USA Today / For The Win Outdoors. «Je pensais qu’il aurait pu être blessé ou s’emmêler dans les fils, mais j’ai été soulagé de voir qu’il pouvait immédiatement se lever et rattraper le reste du troupeau.»

En ce qui concerne les images tremblantes lorsque l’agneau a basculé, Kossin a déclaré à For The Win que «je n’ai pas été heurté lors de l’enregistrement de la vidéo, mais je pense que j’ai tenté par réflexe de centrer le cadre sur l’agneau pendant qu’il se déclenchait. Les moutons étaient assez loin et j’ai fait zoomer l’objectif à 200 mm, donc même de légers mouvements sont exagérés. »

Malgré tout, c’est une séquence vidéo impressionnante d’un grand troupeau de mouflons d’Amérique en fuite, malgré un retournement sauvage.

Photos gracieuseté de Michael J. Kossin.

