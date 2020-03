L’agression de Carlos Tevez contre DIM qui a dû être rouge et a suscité l’indignation

Carlos Tevez vit un moment de rêve à Boca. Il a retrouvé son meilleur niveau, était la grande figure de l’équipe qui s’est établie en Super League et était heureux de jouer à nouveau au football. Il est l’un des incontestés de Miguel Ángel Russo, mais maintenant il était une tendance pour une attaque dans la Copa Libertadores.

Xeneize a battu Independiente de Medellín 3-0 à La Bombonera, mais tout aurait pu changer en première mi-temps. L’Apache il a giflé Jesús David Murillo, défenseur du DIM, et aurait dû être expulsé.

L’arbitre équatorien Guillermo Guerrero a décidé de résoudre le jeu avec un avertissement et a reçu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Il convient de noter que en phase de groupes, il n’y a pas de VAR et cette technologie sera incorporée dès les phases à élimination directe.

Il est dommage que certains arbitres ajustent la couleur de la carte en fonction du nom de famille du joueur et du stade dans lequel il se trouve. C’était rouge très clair pour Tevez, mais son nom est Carlos Tevez et il est à La Bombonera. Terrible celle du Guillermo Guerrero équatorien. pic.twitter.com/foJjebdhng

– Pablo Ríos González (@riosgonzalezp) 11 mars 2020

Au moment du jeu, Boca ne gagnait que 1-0 et manquait beaucoup à la fin. Heureusement pour l’équipe argentine, l’arbitre n’a pas expulsé Tevez et en seconde période, il a réussi à condamner le match. Il a été battu 3-0 et la première victoire de cette Copa Libertadores. Était-ce rouge pour Carlitos? Il est clair que l’idole a de nouveau été dépassée et l’équipe aurait pu payer cher.