L’ailier de Watford Ismaila Sarr révèle qu’il a refusé l’offre de Barcelone en 2017 pour rejoindre Rennes

Ismaila Sarr a révélé qu’il avait refusé de déménager à Barcelone pour rejoindre la Ligue 1 Rennes en 2017.

L’ailier de Watford a fait les gros titres cette semaine pour sa performance sensationnelle contre Liverpool, marquant deux fois lors de sa victoire 3-0.

Ismaila Sarr a marqué deux fois contre Liverpool pour mettre fin à sa course sans défaite

Cela a mis fin aux Reds 44 matchs sans défaite de manière dramatique et le joueur de 22 ans a remporté de nombreux éloges.

À l’été 2017, Sarr a eu la chance de déménager de Metz à Barcelone – mais a plutôt choisi de rejoindre Rennes.

Sarr a déclaré sur le site officiel de Watford que les géants de la Liga se moquaient de leur intérêt: «Quand j’ai déménagé à Rennes en 2017, c’était un transfert de dernière minute.

“C’est vrai que j’ai choisi Rennes plutôt que Barcelone et j’ai pris cette décision parce que je ne voulais pas aller à Barcelone pour m’asseoir sur le banc ou jouer au niveau B.”

Ben Foster explique comment Watford a renversé Liverpool

“Je voulais jouer, je voulais vraiment jouer et c’est pourquoi j’ai choisi d’aller à Rennes.

«J’ai entendu beaucoup de bonnes choses sur l’endroit. Je ne connaissais personne avant de rejoindre, cependant. Peu importait pour moi que le club soit en France, tout ce qui m’intéressait était de jouer.

«Je n’ai ressenti aucune pression des gros frais de transfert, je ne ressens jamais ce genre de pression avec les prix de transfert.

«Nous avons eu une bonne saison lorsque je suis allé à Rennes. Nous avons terminé cinquième lors de la première saison et nous avons terminé plus bas en championnat la deuxième saison, mais nous avons remporté la Coupe de France, nous étions donc très heureux car nous nous sommes qualifiés pour la Ligue Europa. »

Ismaila Sarr était trop chaud pour gérer pour Liverpool

Deux ans plus tard, il a déménagé à Watford pour un montant record de 40 millions de livres sterling et a marqué six fois cette saison.

Il a ajouté: «Mon transfert à Watford était similaire à Rennes. C’était à la dernière minute.

«J’ai reçu un appel pour me dire que j’allais à Watford. J’étais en formation et j’ai entendu dire qu’ils négociaient et j’ai dit que je rentrais chez moi et que lorsqu’ils auraient pris leur décision, ils pourraient me téléphoner.

«C’était très important pour moi, de passer en Premier League, et plus encore d’être Watford.

«J’ai toujours voulu jouer en Premier League parce que je l’ai toujours aimé depuis que je suis petit, et je le regardais beaucoup.

«J’aimais Manchester United. J’ai toujours regardé la Premier League plus que toute autre ligue. Tout le monde au Sénégal regarde le football de Premier League.

«Je suis à Watford depuis six mois maintenant. Je n’ai pas de moment préféré à Watford, car chaque jour est super. Chaque jour, je me réveille pour aller m’entraîner, et c’est super pour moi. “

