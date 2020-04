L’Ajax reproche à l’UEFA de gérer le coronavirus et le compare à Donald Trump

Marc Overmars, directeur sportif de l’Ajax Amsterdam, a été très critique de la L’UEFA et la Fédération néerlandaise de football (KNVB) pour avoir encouragé la reprise des compétitions. L’ancien joueur de Barcelone assure que les deux institutions mettent les intérêts économiques avant la santé des joueurs en pleine alerte sanitaire pour le coronavirus.

“L’Eredivisie est morte. Le Premier ministre Mark Rutte n’a pas dit avec certitude qu’il s’agit de la plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale “, a déclaré Overmars au journal néerlandais De Telegraaf, où il a été envoyé à son aise: «Je compare l’UEFA et KNVB avec la position du président des États-Unis, Donald Trump, il y a une semaine: l’économie est plus importante que le coronavirus. Aux Pays-Bas, plus de 100 personnes meurent chaque jour. “

La critique d’Overmars intervient après que l’UEFA a reporté hier les matchs de l’équipe nationale de juin, donnant ainsi la possibilité aux compétitions de la ligue de terminer. La fédération néerlandaise a annoncé plus tard qu’elle travaillait à reprendre l’Eredivisie dans la seconde moitié de juin, et le directeur sportif de l’Ajax ne comprend pas: Pourquoi la discussion porte-t-elle sur l’argent et non sur la santé publique? J’espérais que la KNVB prendrait une décision indépendante, mais se cache derrière l’UEFA à la place.

“Les joueurs ont aussi des pères, des mères, des grands-pères et des grands-mères. Ils disent qu’ils ne veulent pas être les sources possibles de contagion pour un membre de la famille qui pourrait tomber gravement malade ou même mourir “, a ajouté Overmars, qui est du côté des clubs qui ont demandé l’annulation du championnat national néerlandais (PEC Zwolle, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk). L’UEFA continue de recevoir des critiques pour sa gestion de la crise des coronavirus, cette dernière très sévère de la part de l’ancien Barça.