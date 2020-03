Lakers-Clippers a livré, mais a présenté un problème majeur de NBA

Les Lakers de Los Angeles ont affronté les Clippers de Los Angeles dimanche après-midi dans un match télévisé national mettant en vedette LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard et Paul George. Les Lakers et Clippers sont actuellement en première et deuxième place dans la Conférence Ouest, et semblent destinés à une épreuve de force en finale de la conférence. Jay-Z était présent. Ce jeu avait HYPE.

Le jeu a également été livré, restant proche jusqu’à tard lorsque LeBron a mené une charge des Lakers pour prendre le match, 112-103, et a montré LeBron comme un gagnant potentiel MVP, même à l’âge de 35 ans.

Le jeu était important et il a livré. Nous en avons besoin de plus. Nous avons besoin de plus de ces deux équipes.

Maintenant, bien sûr, je ne suggérerais jamais que le commissaire de la NBA, Adam Silver, avec l’aide des arbitres, orchestre toutes les séries éliminatoires afin que les Lakers et les Clippers se rencontrent. Ce serait odieux. Monsieur Silver, n’osez pas faire ça.

Je blague! Je blague!

Mais la grandeur de dimanche a également présenté un problème majeur pour la NBA: cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps pour que les gens soient vraiment excités pour un match de la NBA en saison régulière.

Dimanche a été le premier match de saison régulière de cette année qui semblait spécial, qui ne faisait pas partie du forfait de Noël de la NBA, un merveilleux gadget qui livre chaque année. Pour juste un match régulier, ce fut l’un des premiers qui semblait important, avant, pendant et après le match.

Nous avons eu des matchs incroyables jusqu’à présent cette année, des matchs avec des ambiances éliminatoires, des matchs avec de vraies rivalités. Mais ce fut le premier match de la saison où tout s’est réuni: stars de chapiteau, équipes de chapiteau, télévision nationale, rivalité locale, ambiance de playoff.

C’était rendez-vous à la télévision… ce qui semble rare maintenant. Pour trop de sports et de ligues maintenant, il est vraiment difficile de convaincre un public que tout ce qui est en dehors des séries éliminatoires est un rendez-vous télévisé.

Ce n’est pas seulement un problème NBA. Il s’agit du problème de «toutes les ligues professionnelles américaines moins la NFL». Pendant des années, la LNH et la MLB ont dû faire face à un fan occasionnel disant “eh, je vais me connecter pour les séries éliminatoires.” Même accord avec la MLS, où plus de la moitié de la ligue fait les séries éliminatoires. Maintenant, il semble venir pour la NBA.

(C’est ici que la ligue explore des tournois de mi-saison et d’autres idées qui semblent scandaleuses – ils essaient d’impliquer tôt les non-purs et durs.)

Dimanche, c’était spécial, mais c’est le problème: cela ne devrait pas prendre un match de rivalité intra-ville entre probablement les deux meilleures équipes de la ligue, plusieurs MVP au sol et sans doute le plus grand joueur de tous les temps à reprendre sa forme de MVP, Jay-Z là-bas… cela ne devrait pas prendre TOUT POUR exciter les gens à propos de la saison régulière. C’est une barre trop haute pour être effacée.

Je ne suis pas sûr non plus qu’il existe une solution simple. La NBA doit simultanément mieux commercialiser ses petites stars et vendre mieux aux fans l’idée de l’importance de la saison régulière, et peut-être essayer des choses comme un tournoi de mi-saison, sinon cela ira dans le sens d’autres sports: quelque chose les amateurs de sports occasionnels garderont un œil sur les séries éliminatoires, puis se rattraperont. C’est bien pour la plupart des amateurs de sport, mais pas bon du tout pour la NBA.

.