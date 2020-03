Lakers: LeBron James aux détracteurs du mentorat: «embrasse mon (cul)»

L’une des meilleures choses que LeBron James fait est de transmettre des conseils et de l’amour aux jeunes joueurs.

Samedi soir, il a fait l’éloge de la sensation de recrue des Memphis Grizzlies Ja Morant, et la paire a échangé des maillots après que Griz ait contrarié James Lakers de Los Angeles. Selon ESPN, “James pourrait être entendu dire à Morant,” tout ce dont vous avez besoin, on ou off “, il serait prêt à l’aider.”

Dimanche, c’était à son tour d’échanger avec une autre recrue, Zion Williamson. James a été interrogé sur son mentorat, et il a lancé une réponse sur la façon dont c’est son travail “de continuer à transmettre le jeu aux gars qui viennent après moi.”

Et à quiconque critique cela?

“Quiconque dit cela,” LeBron, pourquoi ferait-il cela pendant qu’il joue? ” C’est un signe de faiblesse, vous savez, c’est copain-copain avec les gars contre qui il va ”, a-t-il déclaré. «Dis-leur de m’embrasser (les fesses), d’accord? Avec le sourire aussi. »

Bien dit, et c’est un rappel d’un fait simple: James et d’autres vétérans qui conseillent les jeunes joueurs peuvent séparer leur intensité sur le terrain avec l’aide qu’ils en dégagent.

