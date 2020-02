L’Alabama obtient son remplacement Scott Cochran

L’Alabama obtient son remplaçant Scott Cochran le plus tôt possible, semble-t-il.

Plus tôt cette semaine, la SEC a été essentiellement bouleversée lorsqu’il est apparu que Cochran abandonnait le Crimson Tide pour Kirby Smart et la Géorgie.

En tant que l’un des confidents apparemment les plus proches de Nick Saban et quelqu’un qui avait été avec lui pour chaque championnat qu’il a remporté, Cochran semblait être quelqu’un qui ne partirait jamais – et en particulier pas dans une école rivale.

Saban était si livide à propos de cette décision qu’il a discrètement critiqué Cochran dans les interviews suivantes. Il souhaitait essentiellement que son entraîneur de force et de conditionnement soit bien serré, mais a ensuite noté qu’il ne partait que parce que l’Alabama n’était pas disposé à lui confier le travail que la Géorgie a finalement fait.

De plus, selon les informations, Saban a également interdit à Cochran de dire au revoir à l’un des joueurs de l’Alabama.

Dans un rapport sur AL.com, Matt Zenitz a noté que l’Alabama était actuellement en train d’interviewer Chris Dawson, l’entraîneur de force et de conditionnement de l’État du Kansas cette semaine.

Avec près de 20 ans d’expérience dans un rôle similaire à celui de Cochran, il doit être considéré comme le favori pour décrocher le poste pour l’instant.

Dawson est le chef de la force et du conditionnement de Kansas State depuis 2010. Avant cela, il a travaillé avec le Kansas pendant six ans entre 2003 et 2009. Avant cela, il avait fait ses os entre 2001 et 2002 au Minnesota.

Ce n’est pas si important, Dawson est également un ancien joueur. Il a été secondeur pour l’Oklahoma au début des années 1990.

On dirait que l’Alabama a commencé la phase d’entrevue en personne pour trouver son remplaçant à Scott Cochran.

Selon plusieurs rapports, le Crimson Tide a également examiné la force et l’entraîneur de l’Oregon, Aaron Feld, pour remplacer Cochran.

D’une manière ou d’une autre, qu’il s’agisse de Dawson, de Feld ou de quelqu’un d’autre, il est clair que l’Alabama va agir rapidement pour remplacer Cochran.

Est-ce que ce sera quelqu’un qui peut être tout aussi essentiel au succès du programme? Le temps nous le dira.

