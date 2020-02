LaLiga Santander aujourd’hui | Classement, résultats du jour 24, Pichichi, top assistants

La journée 24 a commencé fort, avec une égalité entre Valence et l’Atlético de Madrid qui, aux points, ne satisfait ni l’un ni l’autre. Samedi s’est poursuivi avec de nombreuses victoires locales. Majorque, Barcelone, Villarreal et Grenade ont été imposées dans leurs domaines respectivement à Alavés, Getafe, Levante et Valladolid.

En revanche, il n’y a pas eu de victoire locale dimanche. Cette journée a commencé avec le match nul entre Séville et l’Espanyol et s’est poursuivie avec les tables entre Leganés et Betis. En raison de la suspension d’Eibar-Real Sociedad, la première victoire de la journée s’est faite attendre jusqu’au tournant de 18h30, quand Osasuna a battu l’Athletic à La Catedral. La journée s’est terminée par le match nul entre le Real Madrid et le Celta.

Pichichi



Il n’a pas vu de porte depuis quatre jours, mais Lionel Messi reste en tête des buteurs avec 14 buts. Karim Benzema, avec deux jours à 0, est celui qui le suit de plus près avec 13 buts. Le blessé Luis Suarez complète le podium du buteur avec 11 buts.

Ils attendent leur chance pour monter sur le podium Roger Martí (Levante), Gerard Moreno (Villarreal) et Ángel Rodríguez (Getafe) avec 10 buts. De plus, tous les trois sont les meilleurs marqueurs nationaux. Avec 9 buts restent Chimy Ávila (Osasuna), Maxi Gómez (Valence), Lucas Pérez (Alavés) et Joselu Mato (Alavés).

TOP 3 ÉQUIPE BUTS Lionel messiBarcelone14Karim Benzema Real Madrid

13 Luis Suarez Barcelona11

Nombre maximum de participants



Un jour de plus, Lionel Messi était la clé pour que son équipe remporte la victoire. Il y a déjà 12 passes de but qui le placent un jour de plus comme le plus grand assistant de la compétition. Sans augmenter ce nombre ce jour, ils sont suivis de Luis Suárez (Barcelone), Portu (Real Sociedad) et Rodrigo Moreno (Valence) avec 7.

Compléter le podium de l’assistance Éver Banega (Séville), Karim Benzema (Real Madrid) et Roberto Torres (Osasuna) avec 6. Autrement dit: cette dernière date, seul Messi a augmenté ce nombre, ce qui le porte à une distance de 5 sur vos poursuivants les plus proches dans cette statistique.

TOP 7 ÉQUIPE ASSISTANCESLionel messiBarcelone12Luis Suárez Barcelona7 Portu Real Sociedad 7 Rodrigo Moreno Valencia 7 Éver Banega Sevilla 6 Karim Benzema Real Madrid 6 Roberto TorresOsasuna 6

Zamora



Thibaut Courtois (Real Madrid) reste le moins gardien du championnat d’Espagne une journée de plus avec 13 buts reçus, malgré deux buts encaissés contre le Celta. Son poursuivant immédiat, Jan Oblak (Atlético de Madrid), a 17 ans car il a également inscrit deux buts dans la journée.

En fait, les cinq gardiens emnos n’ont pas pu laisser leur marque ce jour-là. David Soria (Getafe) et Tomas Vaclik (Sevilla) conservent leurs troisième et cinquième positions respectives après avoir concédé deux buts, tandis qu’Unai Simón (Athletic) reste quatrième après avoir reçu un but.

TOP 5ÉQUIPEBUTS (MATCHS)Thibaut CourtoisReal Madrid13 (21)Jan OblakAtlético de Madrid 17 (24) David Soria Getafe 22 (24) Unai Simón Athletic Club 17 (21) Tomas Vaclik Sevilla 25 (24)

Réprimandes

Le joueur le plus averti de LaLiga Santander au jour 24 est toujours Wakaso Mubarak, qui ne joue plus en Espagne. Il a commencé la saison avec les Alavés, avec lesquels il a reçu 11 cartons jaunes et a été expulsé une fois.

De plus, ce jour-là Gabriel Paulista (Valence) a atteint les cinq cartons jaunes, donc le prochain match sera perdu. Víctor Sánchez (Espanyol) et Borja Iglesias (Betis) ont également été expulsés, ils seront donc également absents le lendemain.

TOP 12ÉQUIPEAVERTISSEMENTSWakaso MubarakAlaves11Damián Suárez Getafe 10 Gerard Piqué Barcelone 10 Roberto Soldier Granada 10 Zouhair Feddal Betis 9 Manu García Alavés 9 Fernando Reges Sevilla 9 Jonathan Silva Leganés 9 Jaime Mata Getafe 9 Allan Nyom Getafe 9 Recio Leganés 9 Thomas ParteyAtlético de Madrid 9

Classification



Le Real Madrid reste un leader solo, mais la différence maintenant avec Barcelone est de 1 point après son match nul avec le Celta et la victoire des Catalans. L’Atlético conserve sa place en Ligue des champions, tandis que Villarreal abrite la frontière des positions européennes, en attendant que la Real Sociedad récupère son match reporté.

Ci-dessous, aucun des quatre derniers n’a perdu. Celta est toujours hors de la relégation, mais à égalité avec Majorque, qui respire après sa dernière victoire. L’Eibr, avec un match en attente, voit la menace d’une descente à seulement 3 points.