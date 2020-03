LaLiga Santander | Matchs, horaires et chaînes de télévision du 27e jour

Le week-end vient avec une nouvelle journée de LaLiga Santander, numéro 27, qui se tiendra entre vendredi et dimanche.

Vendredi 6 février

La 27e journée de LaLiga Santander commence ce vendredi avec le duel qui affrontera le Alaves et à Valence à 21h00 (Movistar LaLiga) à Mendizorroza. L’équipe basque s’est hissée à la treizième place avec 31 points et place le terrain au milieu avec le recul dont 9 points sont déjà séparés. Le groupe qui maintient une lutte passionnante pour reprendre des positions européennes. Il est actuellement septième classé avec 41 points, deux de la sixième place.

Samedi 7 février

Le samedi, le football commence par Eibar – Majorque à 13h00 (Movistar LaLiga). L’armurier set reste à la seizième place avec 27 points, cinq de plus que la descente et avec un match de moins. L’équipe des Baléares occupe l’avant-dernière place avec 22 points et n’est qu’à deux du salut. Le prochain match à disputer sera le duel pour la Ligue des champions entre Athlète de Madrid et le Séville à 16h00 (Movistar LaLiga). L’équipe rojiblanco est de nouveau tombée des positions de la Ligue des champions et est cinquième avec 44 points, une seule de la quatrième place. Séville a récupéré la troisième position avec 46 points dont deux d’avance sur son rival et déjà 9 de la deuxième place.

A 18h30 le duel se jouera entre le FC Barcelona et la Société réelle (Movistar LaLiga). L’équipe du Barça a perdu la tête de la Liga lors de la dernière journée et occupe la deuxième place avec 55 seulement une tête. De son côté, l’équipe de Txuriurdin est revenue se faufiler dans des positions européennes et se classe sixième avec 43 points, deux de la Ligue des champions et un match en attente. Le dernier match de samedi sera celui face à la Getafe et à Celtic of Vigo au Colisée Alfonso Pérez à 21h00 (Movistar LaLiga). L’équipe bleue s’est faufilée dans les positions de la Ligue des champions et est la quatrième classée avec 45 points, l’un des troisièmes et un avantage sur le cinquième. L’équipe céleste est celle qui marque le salut à la dix-septième place avec 25 points, trois de plus que la descente.

Dimanche 8 février

La journée de dimanche commencera par le Osasuna – Espanyol à 12h00 (Movistar LaLiga). L’équipe rougeâtre reste dans une douzième place confortable avec 31 points, neuf de plus que les places de relégation. Les perruches sont toujours la lanterne rouge de la table avec 20 points et sont cinq de salut. Ensuite, le Real Valladolid – Athletic Club à 14h00 (GOL). L’équipe blanquivioleta reste à la quinzième place avec 29 points, soit sept d’avance sur les places de relégation. Les lions sont dixièmes avec 34 points et veulent se positionner en Europe avec neuf points.

A 16h00, le duel se jouera entre Lift et le Grenade (Movistar LaLiga). L’équipe levantine occupe une onzième place confortable avec 32 points, dix de plus que la descente et onze en Europe. Pendant ce temps, Grenade est impliquée dans la lutte pour les places en Ligue Europa et est neuvième avec 37 points, six de la sixième place. Le prochain match à jouer sera le Villarreal – Leganés à 18h30 (Movistar LaLiga). Le sous-marin jaune se bat toujours pour accéder aux positions européennes. Il est actuellement huitième avec 38 points, à cinq de la Ligue Europa. Pour sa part, l’ensemble de concombres reste à l’avant-dernière place avec 20 points et doit en ajouter trois par trois pour se rapprocher du salut qui est de cinq points.

Cette 27e journée de LaLiga Santander se termine avec le Betis – Real Madrid à 21h00 (match dans Movistar LaLiga). L’équipe Verdiblanco a été six jours consécutifs sans victoire et est tombée à la quatorzième place avec 30 points mais a un avantage sur la descente. L’équipe blanche a récupéré la première place après sa victoire dans la Classique et est un leader solo de LaLiga avec 56 points.

