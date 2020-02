LaLiga Santander | Résultats du jour 25, Pichichi, nombre maximum de participants et plus de statistiques

La 25e journée a commencé par un match nul 3-3 entre Betis et Majorque qui, bien que ne satisfaisant pas les équipes, a provoqué beaucoup de spectacle et de divertissement pour les spectateurs. Samedi, il y avait aussi de nombreux buts, en plus de pleins de victoires locales avec la porte à 0: Celta, Barcelone, Real Sociedad et Levante ont battu Leganés, Eibar, Valence et Real Madrid respectivement.

Dimanche, il a poursuivi avec la première victoire de visite, celle de Grenade contre Osasuna. Alavés et Valladolid ont également disputé leurs matchs respectifs contre l’Athletic et l’Espanyol. Dans le duel des stars de la journée, Getafe est tombé dans son stade contre Séville et l’Atlético de Madrid a conclu la journée 25 en battant Villarreal.

LaLiga Santander Pichichi

Lionel Messi a mis fin à sa sécheresse contre Eibar et a compensé les jours précédents sans marquer, alors qu’il a marqué quatre des 5 buts de son équipe, il ajoute donc 18 buts en compétition régulière. Le podium est complété par Karim Benzema avec 13 buts, qui ne voit toujours pas la porte, et Luis Suárez, blessé depuis le 11 janvier.

Ceux qui restent au bord de l’assaut du podium sont les concurrents du trophée Zarra. Les noms de Roger Martí (Levante), Gerad Moreno (Villarreal) et Ángel Rodríguez (Getafe) sont rejoints par Lucas Pérez (Alavés), qui a marqué lors du retour de son équipe cette date et à égalité avec les trois autres joueurs avec 10 buts.

TOP 3 ÉQUIPE BUTS Lionel messiBarcelone18Karim Benzema Real Madrid 13 Luis Suárez Barcelona 11Assistants maximum de LaLiga Santander

Lionel Messi reste également le meilleur assistant de la compétition avec 12 passes décisives. Derrière le triple match nul entre Rodrigi Moreno (Valence), Portu (Real Sociedad) et Luis Suárez (Barcelone), avec 7 passes chacun.

En troisième position, en revanche, il y a un nouveau membre sur le podium. Ángel Correa (Atlético de Madrid) a donné un but à égaliser dans le tableau des assistants avec Éver Banega (Séville), Karim Benzema (Real Madrid) et Roberto Torres (Osasuna) avec 6 passes de but.

TOP 8 ÉQUIPE ASSISTANCESLionel messiBarcelone12Rodrigi MorenoValencia 7 Portu Real Sociedad 7 Luis Suárez Barcelona 7 Éver Banega Sevilla 6 Karim Benzema Real Madrid 6 Ángel Correa Atlético de Madrid 6 Roberto TorresOsasuna

6Zamora

Un jour de plus, le gardien de but le moins battu est toujours Thibaut Courtois (Real Madrid), qui a concédé un but et il y a déjà 14 qui l’ont reçu. En deuxième position, Jan Oblak (Atlético de Madrid) reste, il a également encaissé un but et il a déjà 18 buts à son actif.

David Soria (Grtafe) reste en troisième position, malgré trois buts marqués lors de la dernière journée. Tomas Vaclik (Sevilla), quant à lui, a laissé 0 son but, bien qu’il ait dû quitter le terrain tôt en raison d’une blessure. Unai Simón (Athletic) descend à la cinquième place après les deux buts marqués lors du dernier match.

TOP 5ÉQUIPEBUTS (MATCHS)Thibaut CourtoisReal Madrid14 (22)Jan OblakAtlético de Madrid 18 (25) David Soria Getafe 25 (25) Tomas Vaclik Sevilla 25 (25) Unai Simón Athletic 19 (22) Cartes

Ce jour-là, ils ont atteint les 10 cartons jaunes Jonathan Silva (Leganés) et Allan Nyom (Getafe), ils termineront donc leur deuxième cycle d’avertissements. Il rejoint également Gerad Piqué (Barcelone) et Damián Suárez (Getafe) à la deuxième place du tableau des joueurs les plus admirés. Le premier reste, avec onze cartons jaunes, Wakaso Mubarak, dont la dernière équipe en Espagne était les Alavés.

Ils ont également vu le cinquième Marc Bartra (Betis) jaune, Gonzalo Escalante (Eibar), Nacho Vidal (Osasuna), Joan Jordán (Sevilla) et Marc Cucurella (Getafe). De plus, David López (Espanyol) et Filip Bradaric (Celtic) ont été expulsés, ils seront donc également bas le lendemain.

TOP 13 ÉQUIPE CARTES Wakaso MubarakAlaves11Damián Suárez Getafe 10 Allan Nyom Getafe 10 Jonathan Silva Leganés 10 Gerard Piqué Barcelone 10 Roberto Soldier Granada 10 Zouhair Feddal Betis 9 Manu García Alavés 9 Ander Capa Athletic 9 Fernando Reges Sevilla 9 Jaime Mata Getafe 9 Recio Leganés 9 Thomas Partey Atlético de Madrid 9Classification

Barcelone reprend la première place après avoir remporté Eibar de la défaite du Real Madrid contre Levante. Dans la zone des champions, l’Atlético revient à Séville, tandis que Grtafe tombe en cinquième position. La Royal Society complète la zone européenne. Et ci-dessous, Majorque est à deux points du salut après avoir dessiné avec Betis. Celta prend une certaine distance après avoir battu Leganés et Eibar est pleinement impliqué dans le combat après avoir perdu au Camp Nou.