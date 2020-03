LaLiga Santander | Tous les matches qu’il reste au Real Madrid et à Barcelone

Les journées de LaLiga Santander sont consommées et il ne reste que onze matchs pour savoir quelle équipe sera proclamée championne de la Ligue. C’est le calendrier qui reste pour les deux candidats au titre.

LaLiga 2019/2020 est une montagne russe pour le Real Madrid et le FC Barcelone. Les deux équipes subissent des crevaisons inattendues et prennent la tête mais il ne reste que 11 jours avant la fin du championnat et plus aucune erreur ne peut être commise.

L’équipe blanche a joué le dernier jour dans un stade qui a toujours été bon et dans lequel, en principe, elle aurait dû prendre les trois points. Pendant ce temps, l’équipe de Setién a remporté la victoire contre la Real Sociedad, dépassant ainsi l’un des rivaux les plus compliqués qu’il lui restait.

Sur les 11 matches restants, Madrid disputera six matchs au stade Santiago Bernabéu et cinq à l’extérieur. Les sorties les plus compliquées que Madrid a sont à Saint-Sébastien pour mesurer la Real Sociedad, qui les a déjà éliminés dans la Copa del Rey, et San Mamés pour faire face à l’Athletic Club. Le duo basque peut être l’un des juges de cette Ligue.

Au Bernabéu, les rivaux a priori les plus compliqués qu’ils recevront sont Valence, Getafe et Villarreal. Bien que voyant comment se déroule la saison de Madrid, n’importe quelle équipe peut le mettre dans les cordes. L’équipe Zidane fermera la Liga en jouant à Butarque contre un Leganés qui se bat actuellement pour sortir de la descente.

De leur côté, les Catalans disputeront cinq matchs au Camp Nou et les six restants. À domicile, les affrontements les plus difficiles seront les matchs contre l’Athletic Club et l’Atlético de Madrid, et ils joueront également le derby contre l’Espanyol qui a déjà donné plus d’une aversion à son éternel rival.

Quant aux départs, Barcelone devra visiter le toujours hostile Sánchez Pizjuán pour affronter Séville et le stade La Cerámica pour mesurer Villarreal. Les Catalans finiront également la Liga loin du Camp Nou et le dernier jour, ils affronteront Alavés à Mendizorroza.

Les jours 30, 32 et 34 sont en principe où les deux ont leurs rivaux les plus compliqués et où Madrid et Barcelone peuvent laisser un point en cours de route.

JOURREAL MADRIDFC BARCELONE28Eibar (Maison) Majorque (Extérieur)29Valence (Maison) Leganés (Maison)30Real Sociedad (Outside) Sevilla (Outside)31Mallorca (Domicile) Athletic Club (Domicile)32Espanyol (extérieur) Celta de Vigo (extérieur)33Getafe (Domicile) Atlético de Madrid (Domicile)34Athletic Club (Sortie) Villarreal (Sortie)35Alavés (Maison) Espanyol (Maison)36Grenade (extérieur) Valladolid (extérieur)37Villarreal (Maison) Osasuna (Maison)38Leganés (extérieur) Alavés (extérieur)

