LaLiga Santander | Tous les matchs, horaires, chaînes de télévision et arbitres de la 26e journée

Un nouveau week-end est là avec une journée passionnante de LaLiga Santander, numéro 26, qui se tiendra entre vendredi et dimanche.

Vendredi 28 février

Le 26e jour de LaLiga Santander avec le duel entre le Société réelle et le Valladolid à 21h00 (Movistar LaLiga). L’équipe txuriurdin s’est faufilée vers les positions européennes et est sixième avec 40 points à trois de la Ligue des champions et avec un match de moins. L’équipe blanquivioleta reste à la quinzième place avec 29 points et veut continuer à mettre la terre au milieu avec la descente dont ils se séparent 7 points.

Samedi 29 février

Samedi, le football commencera avec le Eibar – Levante à 13h00 (Movistar LaLiga). L’équipe blindée attend toujours son match avec la Real Sociedad et occupe actuellement la seizième place avec 24 points, seulement deux de plus que les positions dangereuses. De son côté, Levante reste dans le calme de la table à la dixième place avec 32 points, seulement huit des positions européennes. Le prochain match à jouer sera le Valence – Betis à 16h00 (Movistar LaLiga). L’équipe qui a disputé trois matchs consécutifs sans connaître la victoire et est descendue à la huitième place avec 38 points à seulement deux de son retour en Europe. Pire séquence avec le Betis qui ajoute cinq matchs sans victoire mais reste calme à la treizième place avec 30 points, huit de plus que la baisse.

Ensuite, le jeu sera joué Leganés – Alavés à 18h30 (Movistar LaLiga). L’ensemble de concombres reste en position de relégation et occupe l’avant-dernière place avec 19 points, dont cinq de salut. De son côté, l’équipe basque reste en quatorzième place avec 30 points, huit de plus que la baisse. Le dernier match de la journée sera le Grenade – Celtique de Vigo à 21h00 (Movistar LaLiga). L’équipe Nasrid reste à la neuvième place avec 36 points et veut prendre d’assaut les places de la Ligue Europa qui n’ont que quatre points. L’équipe galicienne est toujours hors des lieux de relégation et est celle qui marque le salut avec 24 points, deux de plus que l’avant-dernier.

Dimanche 1 mars

La journée de dimanche commencera par le duel entre le Séville et le Osasuna à 12h00 (Movistar LaLiga). L’équipe hispanique est revenue aux positions de la Ligue des champions et est quatrième avec 43 points, la même que la troisième. Pendant ce temps, cet ensemble de rojillo est descendu à la douzième place bien qu’il soit calme avec 31 points, neuf de plus que la baisse et neuf en Europe. Ensuite, le Athletic Club – Villarreal à 14h00 (GOL). Les lions sont tombés à la onzième place avec 31 points dans leur casier à neuf des places européennes. Le sous-marin jaune est désormais resté hors d’Europe et est septième avec 38 points seulement à partir de la sixième place.

A 16h00, le match sera joué Espanyol – Atlético de Madrid (Movistar LaLiga). Le groupe de perruches continue d’ajouter mais n’a pas réussi à sortir de la descente et est le colista de LaLiga avec 19 points à cinq de salut. Les rojiblancos ont récupéré la troisième place avec 43 points, les mêmes que le quatrième classé et douze de la tête. Le prochain match à jouer sera le Majorque – Getafe à 18h30 L’équipe des Baléares n’a pas réussi à quitter les lieux de relégation et est l’avant-dernière classée avec 22 points seulement deux de salut. Alors que l’équipe bleue est restée en dehors de la Ligue des champions et se classe cinquième avec 42 points, une de la quatrième place.

Cette 26e journée se termine avec la Liga Classic entre le Real Madrid et le FC Barcelona à 21h00 (match dans Movistar LaLiga). Les deux grands du championnat jouent une grande partie du titre dans ce match et le résultat pourrait être décisif. Les blancs ont perdu la tête au profit des Catalans, et désormais l’équipe de Zidane est deuxième avec 53 points tandis que celles de Setién reviennent pour occuper la première place avec 55.

