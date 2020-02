Le week-end arrive avec une nouvelle journée de LaLiga Santander, le numéro 25, qui se jouera comme d’habitude entre vendredi et dimanche.

Vendredi 21 février

La 25e journée de LaLiga Santander commence vendredi avec le duel entre le Real Betis et le Majorque à 21h00 (Movistar LaLiga). L’équipe Verdiblanco a quatre matchs consécutifs sans connaître la victoire et occupe la douzième position avec 29 points, huit de plus que la baisse. L’équipe des Baléares est l’avant-dernière classée avec 21 points, la même que la dix-septième et trois des seizièmes.

Samedi 22 février

Samedi, le football commencera par un grand match entre deux équipes qui jouent en permanence, Celtic of Vigo et Leganés à 13h00 (Movistar LaLiga). L’équipe galicienne est celle qui marque le salut à la dix-septième place avec 21 points, le même que l’avant-dernier, tandis que l’ensemble de concombre est avant-dernier avec 19 points seulement deux de salut. A 16h00, le duel sera joué entre le FC Barcelona et le Eibar (Movistar LaLiga). L’équipe du Barça reste en deuxième position du tableau avec 52 points, un seul de la tête. L’armurier set reste à la seizième place avec 24 points, trois de plus que la descente et a le match en attente de la dernière journée en attente.

Le prochain match à jouer sera le duel pour l’Europe entre le Société réelle et le Valence à 18h30 (Movistar LaLiga). L’équipe txuriurdin est descendue à la septième place avec 37 points et est à un point de la Ligue Europa avec un match de moins. L’ensemble qui reste à la septième place avec 38 points, le même que le sixième classé. Le dernier match de samedi sera le Levante – Real Madrid à 21h00 (match dans Movistar LaLiga). L’équipe levantine est descendue à la treizième place après sa dernière défaite mais est dans une zone tranquille du tableau avec 29 points, huit de plus que la baisse. L’équipe blanche est toujours le leader solo de LaLiga avec 53 points mais son avantage sur la deuxième place a été réduit à un seul point.

Dimanche 23 février

La journée de dimanche commencera par le Osasuna – Grenade à 12h00 (Movistar LaLiga). L’équipe rojillo a augmenté d’une position et se trouve maintenant dans une onzième place confortable avec 31 points, dix de plus que la baisse et sept en Europe. L’équipe Nasrid est neuvième avec 33 points dans la lutte pour l’Europe et seulement cinq points séparés des positions européennes. Ensuite, le derby basque se jouera entre le Alaves et le Athlétique Club à 14h00 (GOL). L’équipe bleue et blanche reste à la quatorzième place avec 27 points et doit ajouter pour continuer de mettre le terrain au milieu avec les positions de danger sur lesquelles elle a six points d’avantage. Les lions ont chuté à la dixième place du tableau avec 31 points et occupent sept des positions en Ligue Europa.

Le prochain match à jouer sera le Valladolid – Espanyol à 16h00 (Movistar LaLiga). L’équipe de blanquivioleta ajoute 26 points, cinq de plus que les places de relégation, à la quinzième place et une défaite pourrait vous mettre en difficulté. Le groupe des perruches est toujours la colista de la Liga avec 19 points et n’est qu’à deux du salut. A 18h30, un duel de champions sera joué entre le Getafe et le Séville (Movistar LaLiga). Le set bleu reste à la troisième place du classement avec 42 points, dix du deuxième classé et avec deux d’avance sur le quatrième. L’équipe hispanique a trois matchs consécutifs sans victoire et elle est cinquième classée avec 40 points, la même que la quatrième, et avec deux d’avantage sur la sixième.

Ce 25e jour de LaLiga Santander se termine avec le Atlético de Madrid – Villarreal à 21h00 (Movistar LaLiga). L’équipe rojiblanco affronte ce match avec un moral élevé après sa victoire sur Liverpool et souhaite conserver la quatrième place qu’elle détient avec 40 points. Le sous-marin jaune a réussi à se positionner en Europe et est sixième avec 38 points, deux de son rival et la Ligue des champions.

