L’alignement possible de Barcelone pour affronter le Real Madrid dans ‘El Clásico’

Le Barça se rend à Bernabéu cette semaine et le fait avec la direction des bras bas, après l’avoir récupéré la semaine dernière, et avec l’intention d’augmenter la distance avec l’équipe blanche. Bien sûr, aucun d’entre eux n’arrive à son meilleur, bien que sur le plan sportif, le Barça arrive plus calme. Ce sont les onze possibles qui sauteront sur le terrain.

1. Ter Stegen

La présence de l’Allemand dans ce type de rencontre, s’il n’y a pas de blessure ou de pénalité moyenne, est plus qu’assurée. Ter Stegen est un incontournable depuis des années et contre le Real Madrid restera sous les bâtons. Il n’a pas donné d’option cette saison à Net.

2. Nelson Semedo

Sans aucune concurrence dans le poste pour le moment, la seule option viable que Setién a laissée pour l’arrière droit est celle de Nelson Semedo. Il lui reste plusieurs matchs dans le poste de départ pendant que Sergi Roberto récupère.

3. Gerard Piqué

Sauf surprise de dernière minute, tout indique que Gérard Piqué sera disponible pour jouer la rencontre de ce week-end au Bernabéu. Il a été blessé contre Naples, mais la blessure n’est pas grave et il devrait pouvoir jouer sans problème.

4. Samuel Umtiti

Un des doutes du XI du Barça. Après une année perdue, l’arrivée de Setién a servi à ce que Umtiti gagne en importance au détriment de Lenglet, qui semblait en fonction. Entre les deux, ils se partagent la position ces derniers temps, mais en Champions déjà joué l’ancien Lyon, bien qu’il reste à voir si son genou endure deux matchs de suite.

5. Junior Firpo

Il jouera par nécessité plutôt que par mérite. Le fait que le Barça soit boiteux sur les côtés le favorise en ce moment. Contre Naples, ce n’était pas bon, mais ni Sergi Roberto ni Jordi Alba ne sont disponibles, donc même Setién ne peut pas permettre à la licence de déplacer Semedo sur la voie de gauche via l’ancien Betis.

6. Sergio Busquets

Toujours fixé avec n’importe quel entraîneur, la surprise serait qu’il n’était pas partant au Bernabéu. Cette semaine a été une nouvelle pour deux raisons, la critique du conseil d’administration pour avoir planifié le gabarit et le fait de voir le jaune contre Naples, ce qui l’empêchera de jouer le match retour.

7. Frenkie De Jong

Ce sera la première fois qu’il visite le Bernabéu en tant que joueur du Barça, bien que le stade blanc ne soit pas étrange, où il a déjà donné une exposition l’an dernier avec l’Ajax en Ligue des champions. Il doit recommencer dans la Ligue.

8. Arthur Melo

Encore un doute pour le XI. Maintenant que 4 milieux de terrain jouent, Setien en a un qui danse à chaque match. Pour le moment, alternez Rakitic avec Arthur. En principe, le Brésilien, en raison de sa façon de jouer, devrait être un démarreur, mais ce n’est pas quelque chose de totalement certain.

9. Arturo Vidal

La présence du Chilien dans le XI semble plus sûre. Son personnage lui profite dans ce type de jeux et, étonnamment, il se produit dans une position étrangère à laquelle il a toujours joué. L’expulsion stupide avant Naples peut ne pas vous être bénéfique.

10. Lionel Messi

Il est arrivé à San Paolo après avoir marqué 4 buts en championnat mais n’était pas très bien. Cependant, maintenant visitez le Bernabéu et c’est presque aussi que l’Argentin verra la porte. Il a toujours été bon dans la maison de l’éternel rival.

11. Antoine Griezmann

Il vient avec un moral renforcé après le match de Ligue des Champions. Il n’est pas le meilleur de ses saisons mais il ne suit pas l’objectif. Contre Napoli, il a marqué le but qui donne au Barca un avantage à égalité.