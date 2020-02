L’alignement possible de Barcelone pour affronter Napoli dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions

Le Barça revient en Ligue des champions après la phase de groupes. La réunion impliquera également les débuts de Setién dans la compétition, qui connaît ses meilleurs jours en tant qu’entraîneur du Barça après avoir repris la tête. C’est le XI possible qui sautera au camp de San Paolo.

1. Ter Stegen

La présence de l’Allemand dans ce type de rencontre, s’il n’y a pas de blessure ou de pénalité moyenne, est plus qu’assurée. Ter Stegen est un incontournable depuis des années et contre l’histoire de Naples ne changera pas.

2. Nelson Semedo

Il avait été partant lors des derniers matchs de la position mais, en cas de doute, la blessure de Sergi Roberto a permis au Portugais de continuer à occuper la position d’arrière droit pendant plusieurs matchs de façon presque assurée.

3. Gerard Piqué

Le centre est un autre fixe pour le parti. Non seulement à cause de sa hiérarchie et de sa qualité, mais aussi parce que Setién l’a remplacé avant Éibar le week-end dernier pour lui donner du repos. Toute une déclaration d’intention.

4. Clement Lenglet

Il a été joué par Setién en Ligue en alignant les Français – avertissement de sanction – et le jeu s’est bien passé. En théorie, ce devrait être le titre. Il a remporté le match contre Umtiti et la preuve en est le match de week-end dans la Ligue.

5. Junior Firpo

La blessure de Sergi Roberto lui profite indirectement. Avec Jordi Alba également blessé, le personnel d’entraîneurs choisissait de placer Semedo dans les matchs importants de la poste. Maintenant que les Portugais devront rester sur la droite, Junior est la seule équipe disponible.

6. Sergio Busquets

Un autre qui a été remplacé le week-end dernier contre Eibar en pensant aux engagements de cette semaine à Naples et au Real Madrid. Le pivot n’est pas à son meilleur niveau, mais il reste important et ses performances sont acceptables.

7. Ivan Rakitic

Avec Setién sur le banc du Barça, il retrouve plus de présence sur l’herbe. Le schéma lui est favorable, maintenant avec 4 milieux de terrain il y a encore une place pour le Croate et après le bon match contre Éibar, la chose normale est que la formation se répète.

8. Frenkie De Jong

Le Néerlandais a dû se reposer dans la Ligue cette semaine, bien qu’il ait finalement joué quelques minutes pendant le match. De Jong a été un incontournable pour Valverde et se prépare pour Setién lors de sa première saison en tant que joueur du FC Barcelone.

9. Arturo Vidal

Un tout terrain qui ne se soucie pas où jouer pour le faire. En Ligue le dernier jour, il était presque de gauche et ne s’est pas affronté même si ce n’était pas sa position naturelle et qu’il lui en coûterait de se repérer au début.

10. Lionel Messi

Après avoir regardé le match contre Éibar, tout doute sur la performance de l’Argentin face au cadre rival doit être levé. Il est en forme et a été en charge de le démontrer en marquant quatre buts au rival de la Ligue. Vous êtes prêt à faire de même dans Champions.

11. Antoine Griezmann

Braithwaite a eu de bonnes minutes à ses débuts, mais il ne pourra pas jouer en Ligue des champions, ce qui fait de Griezmann une partie du match avec presque certitude contre Naples. En Ligue contre Eibar, il n’a pas fini de bien jouer et a échoué.