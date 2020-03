L’alignement possible de l’Atlético de Madrid pour affronter Liverpool en Ligue des champions

L’Atlético de Madrid est à un match de passer au Champions Quarters. Cela vaut la peine de ne pas avoir à apprendre contre Liverpool, donc ne pas marquer de but sera la clé. Pour cela, ce sont les joueurs les plus susceptibles d’être du match.

1. Jan Oblak

Salvador plus de fois que l’on se souvient, Jan Oblak n’a pas été testé au match aller. Il est difficile de penser que Liverpool ne frappera pas à la porte cette fois, vous devez donc réussir à augmenter les chances de votre équipe.

2. Kieran Trippier

Trippier a débuté ces derniers matchs après s’être remis de sa blessure. La balle arrêtée sera un aspect important, et l’anglais la manipule à la perfection. De plus, il voudra sa petite revanche pour la finale qu’il a perdu avec Tottenham précisément contre Liverpool il y a moins d’un an.

3. Felipe Monteiro

Peu de choses peuvent être ajoutées sur Felipe à ces hauteurs d’engagement. Le leader de l’arrière-garde rojiblanca était l’un des joueurs les plus en vue lors du match aller et n’a pas donné aux rouges une chance de s’inquiéter. Attendez-vous à répéter l’action.

4. Stefan Savic

Savic s’est imposé comme le compagnon idéal de Felipe et l’a démontré, entre autres, lors du match aller dans le Metropolitan. Sa présence est une assurance sur les ballons négligés et était un autre des architectes que Liverpool n’a pas frappé au but au match aller.

5. Renan Lodi

Il a perdu le match de Ligue contre Séville en raison d’un malaise physique, mais pourrait récupérer pour la Ligue des Champions. Mohamed Salah, la star rivale, a fait le tour de son groupe, et Lodi ne l’a pas laissé jouer confortablement. Sur le chemin du retour, il fera ce qu’il peut pour que cela se reproduise.

6. Saúl Ñíguez

Saul combine en un seul joueur technique, arrivée et sacrifice, et les trois seront importants pour obtenir un résultat favorable. Si l’Atletico parvient à s’installer sur le terrain rival, son tir à moyenne distance pourrait faire pencher la balance en sa faveur.

7. Thomas Partey

Le milieu de terrain ghanéen a été perdu par penalty le dernier jour de la Ligue, il arrive donc reposé pour le choc le plus important du mois. Son physique pour récupérer le ballon et sa technique dans la génération sont à noter par rapport au match contre Séville.

8. Koke Resurrection

Koke a définitivement laissé de côté les problèmes physiques qui le tourmentaient et revient pour se montrer comme le joueur et le capitaine important que tout le monde attend de lui. Votre aide à Thomas dans la gestion du ballon sera essentielle pour prendre le contrôle lorsque son équipe en aura la possession.

9. Joao Felix

Le jeune milieu de terrain portugais a disputé la dernière journée de son premier match de départ depuis sa blessure. Il a offert de recevoir le ballon et a marqué un but. Il doit maintenant prouver que ce jeu ne fait pas exception à sa carrière de rojiblanco.

10. Angel Correa

Le joueur sous la forme de l’attaque du roiblanco se répétera en Ligue des champions. Sa vitesse contre et son impresivisibilité feront de Correa le principal générateur d’attention dans la défense locale. Le groupe alternera avec le centre de l’attaque s’il finit par coïncider avec Joao Felix.

11. Álvaro Morata

L’attaquant a brisé sa sécheresse et a marqué son huitième but en Liga. Il espère que ce sera le début d’une séquence de buts comme la précédente dans la première moitié du parcours et qu’il aidera son équipe à ajouter régulièrement des victoires.