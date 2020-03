L’alignement possible du FC Barcelone pour recevoir la Real Sociedad en Liga

Le FC Barcelone sera mesuré lors de la 27e journée de LaLiga Santander à la Real Sociedad. Les Catalans ont perdu la tête lors de la dernière journée mais n’ont qu’un point dans la tête et ne peuvent plus perdre de points pour faire pression sur le Real Madrid. Ce sont les onze possibles que Setién sortira au Camp Nou pour tenter de remporter la victoire.

1. Ter Stegen

La propriété de l’allemand sous les bâtons est hors de doute. Ter Stegen est l’une des pièces qui tient ce Barça et ses performances ont donné plus d’un point à son équipe. Avant le Real, il devra montrer à nouveau pourquoi il est l’un des meilleurs gardiens de but du monde et essayer de laisser son objectif à zéro.

2. Nelson Semedo

Sur le côté droit sera à nouveau Nelson Semedo. Avec la perte due à la blessure de Sergi Roberto, le Portugais n’a pas de compétition dans cette position et s’il continue à jouer des matchs comme l’autre jour dans la Classique, il sera très difficile de le séparer des onze.

3. Gerard Piqué

Le centre de Barcelone est complètement remis de ses désagréments, il était déjà partant au Bernabéu, et a montré qu’il est un pilier fondamental de la défense. Piqué mènera une fois de plus la défense du Barça et n’aura pas un match facile contre les attaquants du Real

4. Samuel Umtiti

Depuis l’arrivée de Quique Setién au FC Barcelone, Umtiti a pris de l’importance au détriment de Lenglet et tout indique qu’avant la Royal Society l’ancien joueur de Lyon reviendra pour accompagner Piqué au centre de l’arrière.

5. Jordi Alba

Ce fut l’une des surprises des onze de Setién au Bernabéu et maintenant qu’il est à 100% récupéré, il ne sera pas facile de le sortir des onze de départ. Junior Firpo n’a pas profité pleinement de la défaite d’Alba pour devenir fort du côté gauche et c’est l’Espagnol qui occupera cette position.

6. Sergio Busquets

Avec Quique Setién, nous voyons les meilleurs Busquets de la saison et c’est un joueur qui n’a pas de soulagement naturel dans l’équipe, et il n’y a aucun joueur qui remplit ses fonctions aussi bien que lui, donc sa présence est nécessaire.

7. Frenkie De Jong

Le milieu de terrain néerlandais est un incontournable de cette Barcelone. De Jong est l’un des joueurs de l’équipe qui accumule le plus de minutes et aucun des milieux de terrain de l’équipe n’a montré un meilleur niveau que lui. Demain reviendra du début.

8. Arthur Melo

Arthur Melo et Ivan Rakitic sont en alternance dans la formation de départ mais il semble que le Brésilien soit un point au-dessus du Croate bien qu’il ne joue pas les 90 minutes. Arthur fait plus de mérites pour rester dans les onze et les performances de Rakitic ne sont pas brillantes, donc en principe le Brésilien reviendrait depuis le début.

9. Arturo Vidal

Le joueur chilien s’empare d’une position où il n’est pas habitué à jouer. Dans la Classique, plusieurs voix ont demandé l’entrée de Braithwaite à la place de Vidal, mais il semble que Setién est clair que le milieu de terrain est plus nécessaire pour le jeu de l’équipe et va parier à nouveau sur lui.

10. Leo Messi

La présence de Leo Messi dans les onze ne fait aucun doute. L’Argentin est l’autre morceau anguleux qui soutient le FC Barcelone, et même sans briller n’étant pas à son meilleur, il peut résoudre un match par lui-même.

11. Antoine Griezmann

Les onze seront complétés par Antoine Griezmann. Le Français n’a pas sa meilleure saison et alterne de bons matchs avec des matchs plus irréguliers. Bien que leur nombre ne soit pas mauvais, le Griezmann de l’Atlético de Madrid est toujours recherché et avec les pertes que Barcelone a en attaque sa présence dans les onze est pratiquement incontestable.