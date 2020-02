L’alignement possible du Real Madrid pour affronter Barcelone dans la Classique

Demain au Bernabéu, tout un classique se joue. Un Real Madrid – Barcelone qui est un dernière chance pour Zidane s’ils veulent rester en vie dans la lutte pour la ligue. Cela pourrait être le XI que le technicien a sorti Français pour le match décisif:

1. Courtois

Le Belge est un en sécurité sous les bâtons en ce moment pour Zidane. Avant Manchester City, c’était le meilleure équipe malgré la défaite et toujours performante Une magnifique saison. Son duel individuel avec Ter Stegen est l’un des grandes attractions du duel de demain.

2. Carvajal

Carvajal était l’un de ceux indiqués lors de la défaite de mercredi. Il n’était pas très bien avec le ballon, il manquait de profondeur et a également commis la pénalité sur Sterling que De Bruyne a transformé en 1-2. Est bizarre de le voir avec un mauvais match. Zidane continue de garder pleinement confiance en son seul côté droit pur d’ici la fin de l’année.

3. Varane

Le meilleur du Real Madrid mercredi, bien qu’il ait un peu baissé en deuxième partie. Varane est un joueur très rapide qui peut être idéal pour essayer d’arrêter à Messi. Aussi dans le jeu aérien est un grand atout pour votre équipe. Vous devez suivre le jour le plus important toute l’année de la saison

4. Sergio Ramos

L’échec en 1-1 de Gabriel Jesus et expulsion en fin de partie des champions étaient une dalle pour le retour pour le Real Madrid. Quoi qu’il en soit, ça fait plus mal que quiconque. Matin il jouera son Classic numéro 41, tout comme Messi, et ils ne resteront que 2 des 43 de Gento, qui est qui Plus a contesté dans l’histoire.

5. Mendy

Il a fait un bon match en Champions. Avec Mendy, le Real Madrid souffre moins en défense, bien que perdre un peu en attaque. Malgré les pertes par Luis Suárez ou Dembelé, Barcelone toujours C’est une redoutable équipe de niveau attaque et la présence de français dans l’aile gauche Cela vous aidera beaucoup.

6. Casemiro

Casemiro était également l’un des a souligné mercredi dernier. Au centre du terrain les joueurs L’anglais l’a surmonté, quelque chose qui n’est pas très courant pour lui. Avant Barcelone, il aura un une excellente occasion de vous racheter et de continuer à démontrer ce qui est essentiel, dès il y a quelques années, dans cette équipe.

7. Fede Valverde

La présence dans le XI de l’Uruguayen donne beaucoup de force au Real Madrid. Cela peut vous aider à gagner la bataille pour la match au centre du terrain, quelque chose que Zidane donne généralement beaucoup d’importance. Il donne toujours de bonnes performances et a montré que il ne pèse pas la responsabilité devant tout rival.

8. Kroos

À la surprise de beaucoup, Kroos Il était remplaçant il y a trois jours. Non seulement cela, mais aussi n’a pas contesté une seule minute devant la Ville. La chose logique est que, vu la grande performance qui donne cette année et combien c’est important pour le Real Madrid, demain soit un fixe dans le centre du champ blanc.

9. Isco

Le malagueño Il a beaucoup augmenté au cours des deux derniers mois. Précisément la première étape de la Le Camp Nou était l’un de ceux qui l’ont aidé à prendre du poids dans cette équipe. Il s’agit aussi de contester un bon match en Champions et marquer un but, quelque chose de très nécessaire Cette saison au Real Madrid.

10. Vinicius

C’est le position dans laquelle j’ai plus de doutes. Le bas de Rodrygo par pénalité et Hazard et Asensio pour blessure ils ouvrent une porte pour Vinicius demain. Le Brésilien a fait un grande rencontre contre la ville et avec sa vitesse et son débordement il a déjà montré l’an dernier qu’il pouvait faire beaucoup de dégâts à la défense Barcelone

11. Benzema

Le français Il a considérablement réduit ses avantages depuis le début de cette année 2020. Avant la ville, il était presque disparu. Cependant, Il est le meilleur joueur de l’équipe et Zidane a également une foi aveugle dans le. Pouvez-vous le faire dommages à Barcelone avec son jeu combinatoire et demain il a l’occasion de montrer que C’est le «9» dont le Real Madrid a besoin.

