L’alignement possible du Real Madrid pour son match contre le Betis

Le Real Madrid a demain un test décisif pour garder son tout nouveau leadership avant Betis. Dans Helioplis, ce pourrait être le XI footballeurs en qui Zidane fera confiance:

1. Courtois

Au jour d’aujourd’hui, Courtois est sûrement le meilleur gardien de but de la ligue. Avant une équipe comme Barcelone, il a quitté son but à 0, et merci particulièrement à lui le Real Madrid C’est l’équipe la moins battue de la ligue. Normal d’être un inamovible pour Zidane

2. Carvajal

Oui, ils lisent bien. Avant Manchester City CarvajAl a eu un mauvais match. Cependant, celle de Leganés est irremplaçable aujourd’hui au Real Madrid et contre Barcelone a encore démontré parce que. Ses raids sur l’aile droite sont une arme supplémentaire pour le Real Madrid

3. Varane

Varane poursuit sur sa lancée cette année. Dans le classique a de nouveau montré un très haute sécurité et n’a commis aucune erreur. Aujourd’hui, c’est une assurance pour la défense de Madrid et c’est pourquoi Zidane fait entièrement confiance dedans pour demain

4. Sergio Ramos

Sergio Ramos est peut-être le Joueur le plus important de cette équipe. Il fournit un point supplémentaire dès que au personnage dans les matchs et, si l’on considère son passé à Séville, un match comme celui-ci contre Betis devrait être une motivation supplémentaire pour le camero.

5. Mendy

Avant Barcelone, et contre le pronostic de beaucoup, Mendy n’a pas joué une seule minute. La chose logique est que contre le Betis du côté français combler l’écart dans la bande de gauche, et prenez soin de la Arrivées Fekir, Chaînes et compagnie

6. Casemiro

Comment pourrait-il en être autrement, Casemiro a récupéré l’une de ses meilleures versions dans la Sunday Classic. Le Brésilien est une pièce fondamentale pour Zidane depuis des années, et nous ne pensons pas que dans une correspondance de ces caractéristiques etFrançais, laissez-vous le luxe de partir sur le banc

7. Fede Valverde

Comme je l’ai dit plusieurs foiss, Valverde est la «signature de l’année» pour le Real Madrid. Il n’y a pas de correspondance où l’Uruguayen n’est pas vu quitter sa vie dans la récupération du ballona, et c’est quelque chose dont l’équipe est très reconnaissante. À Sevilla est un point supplémentaire en faveur de ceux de Zidane.

8. Modric

Zidane alterner croate et Kroos au milieu. Ce qui est vrai, c’est qu’il est difficile de voir retirer Casemiro ou Valverde, qui sont ceux qui lui ont donné le solde Au centre du terrain. Par rotation, avant Betis la chose logique est de jouer Modric.

9. Lucas Vázquez

Il Le match de dimanche peut être une occasion en or pour Lucas Vázquez. Le Galicien a perdu une certaine importance dans l’équipe blanche, mais les rotations habituelles de Zidane peuvent lui donner un trou le 11 dimanche. C’est l’un des rares extrêmes cigares de modèle.

10. Vinicius

Le Brésilien a été la meilleure équipe des derniers matchs et la chose logique est que Zidane Je lui ai accordé la propriété dimanche. Sa capacité de débordement, quand ça va, c’est inégalé en première équipe. Devant une équipe offensive comme Beis cette arme Cela peut être définitif.

11. Benzema

Jouez qui joue derrière lui, Benzema Il est inamovible pour Zidane. Le dernier but qu’il a marqué pour l’équipe Il a été décisif (1-0) contre l’Atlético de Madrid. Soyez plus ou moins bien, il apporte des choses à ses camarades de classe Difficile à égaler dans ce modèle.

