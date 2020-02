L’alignement probable de Cruz Azul pour ses débuts à Concachampions

Au retour de Cruz Azul aux Concachampions, les cimentiers feront leurs débuts ce mardi en Jamaïque pour affronter Portmore United, où le directeur technique céleste, Robert Siboldi, ferait plusieurs rotations dans les onze initiaux.

Parce que Cruz Azul a joué un match compliqué de Clausura 2020 contre Chivas samedi dernier, l’entraîneur uruguayen donnerait une pause à plusieurs de ses joueurs, et même certains n’ont même pas voyagé dans le pays des Caraïbes, comme c’est le cas d’Adrián Aldrete. Chuy ‘Corona et Elías Hernández.

Selon le portail Vamos Cruz Azul, l’alignement probable de “The Celestial Machine” pour le match aller des huitièmes de finale serait le suivant: Jury; Escobar, Aguilar, Domínguez et Jaiber; Romo, Yotún et Ceppelini; Orbelín, Alex Castro et Passerini.

Dans les onze probables de “The Celestial Machine”, les débuts de Sebastián Jurado avec la première équipe de Cruz Azul et le retour de Yoshimar Yotún à la formation de départ se démarquent, puisque ce dernier a été hors du terrain pendant plus de deux mois.

Cruz Azul sera l’un des quatre représentants de la Ligue MX dans la Ligue des Champions CONCACAF 2020, avec León FC, América et Tigres UANL.