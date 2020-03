L’allemand Pezzella, ancien joueur de Betis, teste positif pour le coronavirus

L’Argentine Germán Pezzella, capitaine de la Fiorentina et ancien joueur du Real Betis, est avec son partenaire Patrick Cutrone le dernier infecté par un coronavirus en Serie A italienne, tel que rapporté par le club lui-même dans un communiqué officiel. Ainsi, le nombre de joueurs concernés en première division italienne s’élève à neuf cas en trois jours.

Pezzella, 28 ans, va bien et en isolement à son domicile de Florence, Comme ses coéquipiers, le club toscan, l’un des principaux touchés par le Covid-19 en ce qui concerne la série A., a rapporté l’exbético et le Cutrone, ainsi que Daniele Rugani, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina et Manolo Gabbiadini, Morten Thorsby et Dusan Vlahovic sont les touchés jusqu’à présent.

Les matchs se jouaient à huis clos

La série A est déjà suspendue comme le reste des ligues majeuresCependant, au cours des deux semaines précédentes, certains matchs se sont déroulés à huis clos dans les régions du nord, initialement considérées comme la “zone rouge”, et à ouvrir des portes dans des zones jusque-là non touchées par le virus. Mais la crise des coronavirus s’est aggravée dans le pays alpin jusqu’à ce que le gouvernement italien ordonne dans son dernier décret de fermer toutes les entreprises, à l’exception de celles qui offrent des services essentiels tels que les supermarchés et les pharmacies.

Le premier cas parmi les footballeurs italiens de Serie A a été confirmé mercredi soir, lorsque le La Juventus a annoncé que sa défense Rugani avait été testée positive, bien qu’il soit asymptomatique et isolé. L’ensemble du personnel de bianconera, en plus d’un staff technique, des managers et collaborateurs, totalisant 121 personnes, sont isolés. Presque tous se trouvent en Italie, tandis que Cristiano Ronaldo respecte l’isolement nécessaire à Madère, à côté de sa mère, Dolores Aveira, qui se remet d’un problème cérébrovasculaire.