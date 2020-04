Lalo Trelles et sa femme Lorena Cid sont donc mis en quarantaine

La quarantaine a “contraint” divers personnages de l’environnement sportif à prendre leur temps libre pour faire de l’exercice ou apprendre de nouvelles choses. C’est le cas de Lalo Trelles et Lorena Cid, partenaire sentimental qui, normalement, partage avec ses followers situations de la vie quotidienne.

À cette occasion, l’animateur et l’auteur ont présenté une vidéo où ancien pilote TDN apprendre à cuisiner. Immédiatement, les commentaires ont été immédiats, remerciant les deux personnalités pour leur bonne humeur. malgré le moment délicat du pays.

Restez à la maison avec Lalo Trelles et Lorena Cid à L&L

– L̳O̳R̳E̳N̳A̳ C̳I̳D̳ (@ loreazul33) 30 mars 2020

Lorena Cid Elle a également été chargée de publier des moments communs de la vie quotidienne avec son mari. Tel est le cas de routines d’exercice qu’il fait et les poèmes qu’il consacre à son des milliers de fans sur Twitter.

Elle et Lalo Trelles ils jouissent d’une bonne popularité dans ce réseau social. Le journaliste sportif a plus de 208 mille abonnés; pendant ce temps, la femme d’affaires enregistre également plus de 25 utilisateurs.

Exercices pour la taille, les jambes, les fesses et l’abdomen. Restez à la maison avec Lorena Cid 💙🙏☺️⚽️🎥👸🏻📚🗞🐱🍾 (vidéo complète sur YouTube, Facebook et Instagram) pic.twitter.com/RZVxCrdS4S

– L̳O̳R̳E̳N̳A̳ C̳I̳D̳ (@ loreazul33) 30 mars 2020

Suspendre les tournois, les Ligues ne décident pas avec Lorena Cid et Lalo Trelles en L&L ☺️⚽️🙏🌟💙👸🏻👍🏼

Faites de Net un style de vie @eduardotrelles pic.twitter.com/adycjA1PL9

– L̳O̳R̳E̳N̳A̳ C̳I̳D̳ (@ loreazul33) 19 mars 2020

Lorena Cid, l’avocate, écrivaine, animatrice de sports 🏀 ⚽️, cuisine pour nous garder à la maison. pic.twitter.com/scfrZOquPf

– Eduardo Trelles (@eduardotrelles) 21 mars 2020