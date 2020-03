L’AMA espère réactiver bientôt

Montréal. Le président de l’Agence mondiale antidopage (AMA), la Witold Banka polonaise, a insisté sur le soutien que cette entité apportera aux athlètes face à la crise provoquée par la pandémie de Covid-19. «L’AMA continuera de soutenir afin que la santé de toutes les personnes concernées puisse être protégée et que l’intégrité du système mondial antidopage soit maintenue aussi longtemps que possible. Il sera également crucial que le système puisse retrouver sa puissance maximale aussi rapidement une fois que les diverses restrictions seront levées “, a déclaré Banka, rappelant que les fermetures de frontières, les quarantaines ou les isolements obligatoires, les annulations de vols et d’autres restrictions entravent le travail. normal des personnes impliquées dans la lutte contre le dopage. .