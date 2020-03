L’ambition de l’Amérique au premier semestre est la voie à suivre pour cette saison

Miguel Herrera manquait cruellement un affichage de son équipe comme celui de la première mi-temps contre Atlanta United, celui où l’Amérique semblait puissante, pleine d’ambition et avec la faim de liquider tout espoir de l’adversaire. Cela fait également partie de l’essence du club et il semblait que le pou était oublié.

Contre Pumas, il a déçu tous les fans d’azulcrèmes en voulant sauver le score très tôt dans le match. Il est même passé à la ligne 5 lorsque l’équipe a montré des signes de pouvoir rester dangereux en attaque. À la fin, les chats sont montés et, Grâce à un nouveau miracle d’Henry Martin, le pantalon de cette équipe et l’histoire du club, il n’a pas fini par perdre un match qu’il aurait dû gagner.

L’Amérique vit également de ses objectifs et il faut les exiger pour l’établissement qu’elle possède, mais le fait que première fois cette saison que l’équipe de Piojo marque plus de deux buts en un match Cela montre que quelque chose ne finit pas de cailler dans la performance des Eagles. Voilà pourquoi cette première moitié avait si bon goût, parce que l’Amérique se sentait à nouveau puissante et capable.

️ | Conférence de presse avec @MiguelHerreraDT

“Nous voulons que l’équipe ait ce volume de jeu. La première moitié de l’équipe a très bien réussi le ballon en profitant des espaces. Il est normal que le rival de la seconde ait changé car il avait inscrit trois buts contre “pic.twitter.com/ommg4CSixm

– Club América (@ClubAmerica) 12 mars 2020

Ce même pouvoir qu’il a montré contre Tigres lors de la dernière ligue, liquidant les félins à domicile, le même des 6 buts à Pumas lors de l’Ouverture 2018 ou celui des 4 annotations à Chivas au semestre précédent. Ces sortes de joies et d’expositions sont le chemin que Miguel Herrera doit suivre pour satisfaire un passe-temps qui exige non seulement des résultats, mais une Amérique qui transmet la peur.

Qu’est-il arrivé à ce Miguel vertical et voyant? Ce pou était le favori des fans et c’est pourquoi il avait une si bonne relation avec l’Amérique lors de sa première étape, mais tous les entraîneurs sont confrontés à un processus de maturation. Les résultats diront si ce changement dans la philosophie de Miguel finit par être pour le mieux ou non, mais Cette équipe mérite un stratège déterminé à liquider le rival dès qu’il en aura l’occasion.. Miguel sait comment le faire, mais il y réfléchit de plus en plus avant d’envoyer tout l’arsenal au front.

