LaMelo Ball a acheté l’équipe de basket-ball australienne pour laquelle il a joué. Comment?

LaMelo Ball est peut-être le premier choix lors du repêchage de la NBA 2020, mais le meneur de jeu de 18 ans a apparemment de plus grandes ambitions que de simplement commencer sa carrière dans la NBA. Ball a acheté les Illwara Hawks, l’équipe basée en Australie dans la NBL avec laquelle il a joué la saison dernière, selon ESPN.

Ball a fait l’achat avec son manager Jermaine Jackson, un ancien joueur qui a concouru professionnellement entre 1999-2012 avec plusieurs passages en NBA. ESPN rapporte que des problèmes financiers menaçaient les Hawks avant l’achat de Ball and Jackson.

Le ballon devrait entrer dans le repêchage de la NBA après avoir disputé 13 matchs avec les Hawks avant une blessure au pied mettant fin à la saison. Le gardien 6’6 était déjà célèbre avant son arrivée en Australie via le programme Next Stars de la ligue. Ball a d’abord gagné en notoriété comme étudiant de première année au lycée de Chino Hills où il a joué aux côtés de ses frères aînés Lonzo et LiAngelo. Ball a quitté l’école avant son année junior dans un mouvement très médiatisé pour devenir pro en Lituanie, avant de retourner au lycée américain à l’Ohio’s Spire Academy en tant que senior.

La performance de Ball dans la NBL était suffisamment forte pour l’avoir projeté en tant que choix global n ° 1 lors de notre dernier repêchage.

La carrière de Ball a déjà été une course folle avant de jouer à un match de la NBA, et acheter une équipe professionnelle en Australie est sa décision la plus audacieuse à ce jour. Comment est-ce arrivé? C’est tout ce que nous savons sur l’achat par Ball de son ancien club.

Combien les équipes NBL vont-elles?

Bien que nous ne sachions pas encore combien Ball a acheté l’équipe, il y a plusieurs rapports des dernières années sur les valeurs des autres équipes de la ligue.

Les balles de Brisbane étaient sur le marché entre 5 et 10 millions de dollars, selon la Financial Review. Melbourne United aurait été vendu pour 10 millions de dollars.

La ligue entière, selon la Financial Review, a vendu 7 millions de dollars à Larry Kestelman en 2015.

Jusqu’à présent, combien d’argent Ball a-t-il gagné?

Bien que Ball n’ait que 18 ans, il a déjà eu plusieurs sources de revenus depuis quelques années.

Son contrat avec la NBL ne semble pas être public, mais ESPN a précédemment rapporté que les joueurs avaient été payés au moins 78 000 $ via le programme NextStars. Ball a également joué dans l’émission de téléréalité Ball in the Family de sa famille, qui est diffusée sur Facebook, et a compté plus de 100 épisodes sur cinq saisons. Ball compte également 5,2 millions de followers sur Instagram, ce qui peut être un autre moyen de gagner de l’argent.

Ball est également sur le point de gagner beaucoup plus d’argent une fois qu’il est entré dans la NBA.

Combien Ball cherche-t-il à gagner en NBA?

Zion Williamson a remporté un montant garanti de 44 millions de dollars en tant que premier choix global du repêchage de la NBA 2019, en supposant que les deux années d’option à la fin de son contrat sont récupérées. Le choix n ° 5 du projet de l’année dernière, Darius Garland, a environ 29 millions de dollars garantis sur quatre ans.

En tant que choix parmi les cinq premiers, Ball peut s’attendre à ce que son premier contrat NBA se situe quelque part dans cette fourchette. Mais sa véritable opportunité de gagner de l’argent au début de sa carrière pourrait être en avenants.

Nike aurait intérêt à signer Ball pour un accord d’approbation. Selon USA Today, une entreprise de baskets anonyme a offert à Ball 100 millions de dollars et un jet privé. Il est trop tôt pour savoir à quoi ressemblera le premier accord de soutien majeur de Ball à une entreprise de vêtements, mais sa reconnaissance et sa renommée devraient signifier qu’il voit un accord plus important que la plupart des recrues.

Ball a également récemment acheté un cheval de course

Rappelez-vous quand Ball a acheté un cheval de course qu’il a nommé LaMelo? Je pensais juste que nous mentionnerions cela.

Plus de Jermaine Jackson, sur LaMelo Ball en le fermant: “Il va se réadapter et prêter plus d’attention à son cheval de course”, me dit-il par SMS. Il m’a ensuite envoyé cette photo. A quel point est ce bien. pic.twitter.com/XnasUT7k3X

– Olgun Uluc (@OlgunUluc) 16 janvier 2020

Ball espère continuer à attirer les meilleurs espoirs américains en Australie

Ball n’était pas la seule ancienne recrue du secondaire à avoir choisi de se diriger vers la NBL plutôt que de jouer au basket-ball universitaire. R.J. Hampton était un autre prospect cinq étoiles qui a signé un contrat avec les Breakers de Nouvelle-Zélande et devrait être un choix de loterie lors du repêchage de 2020.

Ball et Jackson parient que les joueurs américains voudront suivre le chemin de Ball à travers l’Australie avant d’arriver en NBA. Voici ce que Jackson a déclaré à ESPN:

“Lorsque les élèves du secondaire apprendront que LaMelo est propriétaire de l’équipe, ils voudront venir”, a déclaré Jackson. «Ils sauront qu’ils seront pris en charge. Nous allons mettre l’organisation sur les stéroïdes, l’intégrer dans un programme pour lequel les gars veulent jouer. Je suis en contact avec plusieurs anciens GM de la NBA qui veulent y aller pour aider et des entraîneurs de haut niveau qui ont remporté tous les championnats que vous pouvez imaginer. “

L’arrivée de Ball dans la NBL a aidé la ligue à établir plusieurs records d’audience et de fréquentation. Le chef de la ligue a déclaré que la NBL avait reçu 1,4 milliard de dollars en accords avec les médias mondiaux après l’arrivée de Ball.

Compte tenu de la rapidité avec laquelle les franchises NBA ont augmenté en valeur ces dernières années, il est possible que Ball et Jackson obtiennent une bonne affaire sur un investissement à long terme si la présence de Ball peut aider la ligue à décoller. Ceci est juste un autre chapitre du voyage sans précédent de Ball en NBA à l’adolescence.