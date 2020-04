LaMelo Ball est le meilleur joueur du repêchage de la NBA 2020

Le parcours de basket-ball tourbillonnant de LaMelo Ball a atteint son premier tournant critique dans le préscolaire, lorsque son père désormais infâme a réalisé que le plus jeune de ses trois fils allait manquer de jouer avec ses frères aînés au lycée d’un an. LaVar Ball a donc décidé que LaMelo commencerait la première année plus tôt, mettant en mouvement l’une des carrières de basket-ball pour les jeunes les plus légendaires de l’histoire de ce sport.

Ball a d’abord attiré l’attention nationale en tant que recrue du lycée 5’10 sur le champion invaincu de Chino Hills, qui lancerait des passes de sortie et des tirs de saut en profondeur sans remords sur les joueurs deux fois sa taille. Lorsque son frère Lonzo est passé à l’UCLA l’année suivante, Ball est devenu un phénomène: pointant vers le sol l’endroit où il drainerait ses trois demi-cours, marquant 92 points en un seul match, et faisant même admirer sa confiance à Stephen Curry.

Les choses sont devenues un peu étranges après cela: après la sortie de sa propre chaussure de signature, Ball a abandonné ses études secondaires avant son année junior, est devenu professionnel en Lituanie, est revenu aux États-Unis pour jouer dans la ligue professionnelle naissante de son père pour les adolescents, a ensuite joué un an à la Spire Academy dans l’Ohio aux côtés de plusieurs autres futurs pros. Quelque part là-bas, il a joué un match de l’AAU contre Zion Williamson à Las Vegas qui a été diffusé par des millions de personnes et a créé un tel environnement chaotique à l’intérieur du gymnase LeBron James a dû être refoulé à la porte.

Après avoir passé un an en tant que pro en Australie, Ball devrait entrer dans le repêchage de la NBA 2020 comme peut-être le joueur le plus naturellement talentueux de la classe. Le meneur de 6’7 est le produit de l’itinéraire qui l’a mené ici, toujours en jouant avec le même grésillement de streetball qui est venu des combats d’arrière-cour avec ses frères aînés, canalisant toujours l’esprit de Chino Hills avec chaque passe et tir ambitieux sur le terrain. -up trois. À son meilleur, on a l’impression que Ball joue le jeu avec un soupçon de clairvoyance, voyant des ouvertures et des opportunités que les joueurs inférieurs n’oseraient pas remarquer. Si son chemin vers la NBA ne ressemble à aucun autre que la ligue ait jamais vu, il a quand même joué un rôle essentiel pour faire de lui le joueur qu’il est aujourd’hui.

Ball est le joueur n ° 1 de notre tableau de sélection 2020. C’est pourquoi.

Le ballon a des compétences de passe et de jeu rares

Le cas de Ball en tant que meilleur espoir dans le projet de 2020 commence par la reconnaissance qu’aucun archétype de la NBA n’a plus de valeur que l’initiateur principal d’une infraction de haut niveau, et que Ball a le plus grand potentiel de la classe pour devenir exactement cela. Commencez par la taille: à 6’7 et peut-être toujours en croissance, Ball pourrait être le plus grand meneur de jeu pur de la ligue (lire: un joueur qui défend également les meneurs) à partir du moment où il a été repêché, et il est capable de tirer parti de cette hauteur pour accentuer son capacité de création douée.

La passe et le jeu de balle est une compétence extraordinaire qui enregistre une coupe au-dessus de l’endroit où son frère aîné était à la sortie du collège. La balle ne passe pas pour ouvrir les gars – il passe les gars ouverts. Il voit des angles que personne d’autre ne verrait et a l’audace et la conviction de penser que chaque centime conduira à un seau facile.

Ball est capable de trouver des coéquipiers ouverts en partie parce qu’il garde le ballon de basket sur une corde en tant que dribbleur. Bien qu’il n’ait pas la première étape la plus rapide, Ball est capable de dépasser les défenseurs avec des dribbles et des hésitations, souvent en reliant plusieurs mouvements de croisement qui donnent l’impression de frapper un combo dans un jeu vidéo. Il fait bien de garder le ballon au sol malgré sa taille, et a une capacité singulière à effectuer des passes sans regard avec l’une ou l’autre main sur un dribble en direct.

La facilitation du ballon est tout aussi exquise en transition qu’en demi-zone. Voici une coupe de certains de ses meilleurs moments de création de jeu:

Le confort et l’habileté du ballon sur le terrain ouvert remontent à l’époque de Chino Hills, et il est facile de voir l’influence que le style de jeu a encore sur lui. Ses yeux regardent toujours le terrain et son bras est toujours prêt à lancer une passe de football à un coéquipier ouvert. Même lorsqu’il attaque en transition, sa maniabilité éblouissante a une manière de sucer les défenseurs qui tentent d’arrêter le ballon, pour ne perdre que les tireurs ouverts au bord ou dans les coins.

En tant qu’initiateur en demi-terrain, Ball a un grand sens du timing dans le pick-and-roll, utilisant sa taille et sa poignée pour caresser les ouvertures hors de la défense. Il fera passer le spéculateur qui vous arrête dans vos traces, mais il fera également le bon sens, en lançant des fusées à un grand bout sur le pick-and-pop ou en laissant tomber dans un flux d’entrée parfait.

Le talent de passe du ballon mérite tous les clichés de reconnaissance du lexique: c’est vraiment cette élite et il y a des moments où il se sent vraiment spécial. Plus que tout, la facilitation de Ball est innée: vous ne pourriez pas apprendre à un autre joueur à jouer comme ça, car personne d’autre ne peut voir ce que LaMelo voit.

Le ballon pourra également marquer un peu

Un grand initiateur offensif ne peut pas être un simple passeur – il doit également être en mesure de faire pression sur la défense avec sa propre capacité de marquer. Le ballon a également la capacité de marquer naturellement, même s’il apprend toujours à choisir ses points et à devenir aussi efficace que possible tout en jouant.

Les chiffres sur le score de Ball n’étaient pas très jolis sur ses 13 matchs en Australie: il a tiré 38,9% sur le terrain, 27,9% sur trois et a terminé avec un vrai pourcentage de tir de 47,9. Ces chiffres ne seront pas assez bons dans la NBA, mais ils étaient également révélateurs d’un joueur de 18 ans jouant contre des hommes adultes tout en trouvant comment utiliser tous les outils à sa disposition.

Les composants individuels du package de notation de Ball semblent plus solides que la somme de leurs parties. La balle peut finir sur la jante, il peut tirer à bout portant, il peut frapper des flotteurs qui sont extrêmement ambitieux. La sélection des plans reste un problème, comme cela a toujours été le cas. Mais lorsque Ball cuisine, il ressemble au type de marqueur avec un sac de trucs profonds qui peut générer son propre look quand il le veut.

Voici une coupe de Ball en tant que marqueur, présentant son tir profond, sa finition et son jeu de flotteur:

La touche finale du ballon est impressionnante – un autre domaine de son jeu qui bénéficie de sa taille. Il est capable de marquer à la jante sur des gardes plus petits et a la longueur nécessaire pour dépasser les grands hommes en rotation. Alors que Ball va souvent dans sa tentative de tir trop loin de la jante, il est habile à terminer lorsqu’il se rapproche. Il deviendra idéalement un conducteur plus intrépide à mesure qu’il gagne du muscle et remplit son corps. Sa capacité à tirer systématiquement des fautes et à atteindre la ligne sera un facteur de swing dans sa progression en tant que marqueur de la ligue.

La partie la plus unique du package de score de Ball est son penchant à prendre des flotteurs, une compétence perfectionnée en jouant contre des compétitions plus anciennes dans sa jeunesse. Alors qu’il se contente de ce tir trop souvent en ne réussissant pas à atteindre la jante, le flotteur de Ball peut être une arme dévastatrice. Il le tirera parfois à partir de 20 pieds, et fait bien de mettre son corps au carré lorsqu’il se lancera dedans. Le flotteur a l’impression que cela pourrait être la signature de Ball sur la route, mais certaines équipes essaieront probablement de l’entraîner pour qu’il dépende moins de lui.

Ensuite, il y a le tir, qui sera certainement la compétence la plus disséquée de Ball dans le processus de pré-draft. Alors que le pourcentage de Ball était faible, cela dément son niveau de confort en tirant à trois sur le dribble. Le pull-up trois est peut-être le mouvement le plus essentiel pour un garde de haut niveau à avoir dans son répertoire. Bien que certaines des tentatives de Ball feront grincer des dents à ses entraîneurs, il y a un avantage à long terme à obtenir autant de représentants en direct contre des pros à un si jeune âge. Le ballon a certainement un toucher naturel en profondeur. Alors qu’il apprend à contrôler sa sélection de coups et à améliorer son équilibre sur les sauteurs profonds, ce tir devrait être une grande partie de son jeu et un chemin clair vers la poussée de son plafond aussi haut que possible.

Le ballon ne sera probablement jamais un buteur principal pour une grande équipe, mais il peut marquer suffisamment pour rendre son jeu encore plus efficace. C’est tout ce que la NBA peut demander.

La défense est un problème pour l’instant, mais pas totalement une cause perdue

Le oui, mais avec Ball se concentrera souvent sur sa défense. Ce n’est pas tout à fait injuste: le ballon peut être inattentif et paresseux sur la défensive, semblant parfois prendre des possessions tout en perdant la trace de son homme en regardant le ballon. La courbe d’apprentissage défensive va être exorbitante pour Ball quand il entrera dans la NBA. Les équipes l’attaqueront tôt dans sa carrière. Mais si vous regardez de plus près, il y a de fortes chances que Ball puisse être un défenseur d’impact sur toute la ligne.

La défense pourrait être le meilleur endroit pour que Ball se modèle sur son frère aîné. Alors que Lonzo Ball manque toujours de force et agit rarement comme un buteur sur le ballon, il est devenu l’un des meilleurs gardes de points défensifs de la NBA en étant un excellent défenseur de l’équipe. Le QI de basket-ball qui brille à l’attaque peut également apparaître en défense, donnant aux frères Ball une idée du moment et de la façon de tourner pour jouer en défense sur une chaîne.

La vision de LaMelo Ball en tant que défenseur de qualité pourrait prendre quelques années à se réaliser. Au fur et à mesure que son corps se développe – il semble qu’il a une meilleure constitution pour ajouter du muscle que son frère – il va être un long défenseur de 6’7 qui devrait pouvoir arrêter trois positions en tant que défenseur de la rotation. Le ballon a déjà des mains rapides (taux de vol de 2,43) et a fait preuve d’un instinct d’aide aiguisé lorsqu’il est connecté. Le problème est que trop souvent il n’est pas connecté.

La défense sera un travail en cours pour Ball, mais cela pourrait être une grande partie de son jeu sur toute la ligne.

Pourquoi Ball est le meilleur espoir du repêchage

En raison de la décision de son père au début de sa vie de le pousser à jouer avec ses frères au lycée, Ball est l’un des plus jeunes espoirs de ce repêchage, n’ayant pas atteint l’âge de 19 ans avant le 22 août. La jeunesse est un facteur déterminant dans l’évaluation de la hausse d’un prospect. Pour que Ball ait autant de matchs impressionnants en Australie – il a mis fin à son passage sur les triples doubles consécutifs avant qu’une blessure au pied ne coupe sa saison – à un si jeune âge contre les pros, c’est un signe positif pour sa croissance à long terme.

Combinez sa jeunesse avec sa taille, ses compétences d’élite en tant que meneur de jeu et son potentiel en tant que marqueur et défenseur, et Ball a le plafond le plus élevé pour être une star d’impact de tout joueur dans la classe de repêchage 2020. C’est pourquoi il devrait être le premier choix.

L’efficacité de la balle est un vrai problème. Sera-t-il coachable? Comment les coéquipiers vétérans réagiront-ils à sa sélection de coups et à ses passes les plus ambitieuses? Une défense fragile au début de sa carrière l’empêchera-t-elle d’obtenir des minutes régulières? Un pari sur Ball dans le repêchage n’est pas fait avec le présent à l’esprit. C’est à croire qu’après des années d’entraînement et d’entraînement en force de la NBA, son talent naturel continuera d’évoluer et lui donnera un ensemble de compétences qui fait de lui une force unique parmi les gardes en chef du jeu aujourd’hui.

Ball a l’impression d’avoir déjà passé sa vie sous les projecteurs. Le niveau de renommée qu’il a connu à un si jeune âge pourrait saboter un joueur de moindre envergure, mais Ball semble le prendre dans la foulée. C’est tout ce qu’il a jamais connu. Le joueur de 13 ans prenant des photos en demi-course pour Chino Hills a parcouru un long chemin, et il a encore tellement de place pour grandir. Il est impossible de séparer Ball de son histoire d’origine, mais c’est une grande raison pour laquelle il est ici aujourd’hui. C’est comme si nous avions regardé LaMelo Ball pour toujours – mais en réalité, il ne fait que commencer.