L’América bat Atlanta 3-0 et met les pieds en demi-finale des Concachampions

▲ América a accueilli Atlanta depuis la MLS au stade Azteca lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la Concacaf.

De l’écriture

Journal La Jornada

Jeudi 12 mars 2020, p. a33

L’América a franchi une étape ferme sur le chemin des demi-finales de la Ligue des champions de la Concacaf en battant Atlanta United de la Major League Soccer (MLS), États-Unis, 3-0, ce mercredi lors du match aller. quarts de finale disputés au stade Azteca.

Les buts de l’équipe d’azulcrema étaient l’œuvre de Leonardo Suárez, à la minute 11, Henry Martín, à 13, et Bruno Valdez, à la minute 36.

L’équipe dirigée par Miguel Piojo Herrera a affirmé son statut local depuis le début du match, car dans les premières minutes, elle a pris l’initiative et a commencé à assiéger le but gardé par le gardien Brad Guzan.

L’élan des américanistes a eu sa récompense à la minute 11, lorsque Suárez a profité d’un rebond en dehors de la zone pour finir de frapper le poteau gauche et enfoncer le ballon dans la cabine de l’équipe américaine, et ainsi signer le 1-0.

Seulement deux minutes plus tard, Martín a prolongé l’avantage des Eagles grâce à une passe qu’il a reçue par la gauche et qu’il a définie dans un demi-tour pour battre le gardien rival avec un tir croisé. Après les scores, Atlanta s’est réveillé et a lancé l’attaque. Dans l’une de ses occasions de marquer les plus claires, l’Argentin Ezequiel Barco est entré dans la zone par la gauche et a envoyé un tir bas qu’il a menacé d’entrer dans le but américaniste défendu par Óscar Jiménez, qui a réussi à garder son arc intact.

Dans un autre geste dangereux de l’équipe MLS, après un corner de la droite, l’Argentin Fernando Meza a également terminé le ballon avec une tête pompée, que Jiménez a réussi à éloigner de son but.

Malgré l’insistance d’Atlanta, América a obtenu son troisième score à la 36e minute, après un corner de la gauche, Bruno Valdez s’est élevé au centre de la surface pour relier le ballon avec une tête hachée impossible à affronter pour Guzan.

En prolongation, l’équipe américaine a tenté de faire mal; Cependant, les Eagles ont pu garder le tableau de bord intact afin d’obtenir un avantage pour le match retour à la recherche du billet pour les demi-finales.

Le deuxième épisode de ce match se jouera le mercredi 18 mars au Fifth Third Bank Stadium à Atlanta, tant que la MLS ne décidera pas de le suspendre en raison de l’épidémie de coronavirus.

.