L’Amérique bat calmement Toluca en Coupe du Mexique

Amérique doublé par le marqueur 2-0 au Toluca dans le premier match de la Coupe GNP qui s’est tenue au stade Olympien universitaire. Les auteurs des objectifs de la boîte bleue ont été Henry Martin et Giovani Dos Santos.

Dès la première minute, l’équipe américaniste avait le contrôle du ballon. Dans la minute 12‘L’archer Luis Garcia Il a fait une erreur en abordant un tir, le ballon a été laissé à Henry Martín, qui a ouvert le score avec un tir puissant.

Gooooooooooooool de @clubamerica! Luis García quitte le rebond et Henry Martín tire pour les aigles pour marquer le premier but de la Coupe GNP pour le Mexique. 1-0 # CopaGNPporMéxico | # Amérique | #Toluca Vivre

Les actions ne se sont pas arrêtées et dans la minute 42‘ le Mexicain Giovani Dos Santos envoyé une croix au premier poteau pour qu’un azulcrème ouvre le score. Cependant, le dos défensif du Toluca Il a eu un coup malheureux et a fait son propre but.

Gooooooooooool de @clubamerica! Giovani Dos Santos envoie un centre solide qui finit par trouver une étape rivale pour le deuxième des Eagles. 2-0 # CopaGNPporMéxico | # Amérique | #Toluca Vivre

À la prochaine date, l’équipe dirigée par Miguel Herrera fera face à la Pumas dans le même Stade olympique universitaire mardi prochain 7 juillet Pendant ce temps, il Toluca fera de même Mercredi 8 juillet avant le Croix Bleue.

