L’Amérique rejoint la liste des clubs qui différeront les paiements

Journal La Jornada

Jeudi 16 avril 2020, p. a10

Malgré le fait que l’Amérique était l’une des rares équipes de la Mx League à avoir décidé de ne pas réduire le salaire de ses joueurs en raison de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, il est apparu hier qu’à partir de ce mois, il y aura des baisses de salaire dans l’institution crème bleue pour éviter les licenciements.

Selon un rapport de l’Espn, les joueurs américains verront une partie de leur salaire retenue pendant la durée de l’éventualité d’une maladie dans le pays et le montant actualisé sera rétabli une fois la situation normalisée.

De même, le portail de la chaîne d’informations sportives a indiqué que la retenue à la source sur l’ensemble du territoire de Coapa, qui, a-t-il expliqué, a été déterminée pendant plusieurs jours, dépendra du salaire perçu par chaque joueur et que cette action sera réalisée afin de soutenir le personnel travaillant dans l’équipe, ainsi que d’éviter les licenciements massifs.

Ces dernières semaines, diverses équipes de la première division de la Ligue Mx, telles que Chivas, Santos, Atlas, Pachuca, León, Pumas, entre autres, ont annoncé des réductions de salaires pour faire face à la crise économique provoquée par l’épidémie de Covid-19; cependant, jusqu’à présent, l’Amérique n’a fait aucun commentaire à ce sujet.

D’autre part, il a été signalé que les Eagles valideront l’option d’achat de l’attaquant uruguayen Federico Viñas, arrivé à l’équipe Azulcrema le semestre dernier du club uruguayen Juventud de las Piedras.

L’institution américaniste avancera une partie de la valeur de la lettre de transfert de l’attaquant de 21 ans. Le coût de l’opération est d’environ deux millions de dollars et le reste du paiement sera effectué avant le 30 juin, selon les données du portail.

Dans une interview avec Marca Claro, le représentant de Viñas, Daniel Gutiérrez, a confirmé qu’América paiera pour le joueur.

Lundi, l’Amérique a officiellement informé les jeunes qu’elle allait utiliser l’option d’achat et par contrat ils ont le temps de l’accréditer le 30 juin, on peut dire que tout ira bien et que Federico sera un joueur américain, a-t-il mentionné.

Bien qu’il ait assuré que le tireur uruguayen s’est adapté et se sent très bien dans le football mexicain, Gutiérrez a précisé que son rêve était de jouer dans une ligue européenne.

«Nous savons qu’il fait partie de la plus grande équipe du Mexique et au fond, il n’y a rien de mieux en termes de niveau, c’est pourquoi nous visons l’Europe, sachant que l’Amérique a historiquement transféré des joueurs sur ce marché.

Nous comprenons qu’avec une bonne performance dans son club et avec l’âge, son avenir devrait être dans une ligue du vieux continent, tant que l’Amérique décide qu’il est un joueur qui doit continuer sa carrière là-bas et qui est pratique pour le club financièrement, sans Il doute que sa valeur aujourd’hui soit six, sept ou huit fois supérieure à ce que l’Amérique l’achète, a déclaré le représentant.

