L’Amérique sépare définitivement Renato Ibarra

De la salle de presse

Journal La Jornada

Vendredi 13 mars 2020, p. a11

El América a confirmé que le milieu de terrain Renato Ibarra avait été définitivement séparé de l’équipe, après un épisode de violence. Cependant, Lucely Chalá, la partenaire de la joueuse, s’est rétractée, déclarant qu’elle n’avait pas été agressée physiquement, afin que l’Équatorienne soit acquittée des accusations de tentative de féminicide et d’avortement.

Le club réitère son engagement absolu et quotidien pour aider à éliminer la violence de genre et promouvoir une culture de respect pour les femmes. En ce sens, il condamne fermement les actes commis par Renato Ibarra. Compte tenu de ce qui précède, de ce qui a été rapporté dans les médias et par les autorités, il a été déterminé de séparer définitivement le joueur du campus, a indiqué l’équipe.

L’audience sur l’affaire Ibarra s’est tenue hier au Reclusorio Oriente pour savoir si le footballeur équatorien sera impliqué dans le processus. Le joueur est apparu avec ses nouveaux avocats, Víctor Palacios et Sharon Hernández.

Lucely Chalá a surpris en changeant sa déclaration en niant qu’elle avait été agressée, ce qui profiterait à Renato Ibarra pour sa libération.

(Ibarra) Il ne m’a pas agressé physiquement, je ne me souviens pas avoir dit que lors de l’interview, il a dit. Cependant, il a admis qu’il y avait une discussion avec Ibarra au cours de laquelle des proches des deux sont intervenus.

Les choses sont devenues incontrôlables et il y avait des poussées et des tirages, puis nous sommes entrés dans le vestiaire, je me suis retourné pour protéger mon ventre et je n’ai plus rien vu.

Peu de temps après, Chalá a dit qu’elle se sentait mal, alors elle a quitté les lieux et a été ramenée à la maison dans une camionnette appartenant au consul équatorien.

.