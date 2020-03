L’Amérique vendra Renato Ibarra

De l’écriture

Journal La Jornada

Mercredi 18 mars 2020, p. a11

L’Équatorien Renato Ibarra a rencontré hier la direction des Amériques, et comme il l’a fait savoir la semaine dernière, l’équipe ne le considère pas dans les plans et dans le prochain marché de transfert, il sera vendu, après avoir été distingué pour de prétendues violences familiales et, même , bénéficient d’une détention préventive dans la prison de l’Est. Selon ce qui se passe, Emelec et Barcelone, tous deux équatoriens, seraient intéressés par le milieu de terrain.

