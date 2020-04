L’Amérique vise l’attaquant uruguayen pour Apertura 2020

Le tournoi actuel de Amérique cela n’a pas été mauvais du tout; cependant, le faible efficacité d’attaque a apporté divers commentaires négatifs envers Miguel Herrera. Pour cette raison, le technicien et divers gestionnaires de crème bleue ont déjà en tête renforcer avec un footballeur sud-américain pour la saison prochaine.

Il s’agit de Santiago Rodríguez, en avant Uruguayen 20 ans qui est membre d’El Nacional dans son pays natal. La charrúa peut jouer comme «neuf fixe », mais vous pouvez aussi le faire comme meneur de jeu ou extrême gauche.

Selon les informations du portail Infofutbol, ​​les deux Amérique aussi diversifié Équipes MLS Ils sont dans le collimateur uruguayen. Cependant, le même Inter Milan Il pourrait également utiliser les services d’un des meilleurs espoirs du football sud-américain.

Santiago Rodríguez aurait satisfait aux exigences de laPoux », donc le club ferait l’effort de l’apporter cet été. Donc le Amérique Je chercherais une méthode similaire à ce qui s’est passé avec Federico Viñascompatriote de Rodriguez qui est venu très jeune à l’institution et qui, dès le début, a montré sa valeur dans le terrain de jeu.

L’attaquant de Le National écrit six buts en 16 matchs joué en 2019. De plus, vous savez déjà ce que c’est que de jouer avec des footballeurs de Amérique après avoir partagé des costumes avec lui-même Viñas et Sebastián Cáceres dans les qualifications à Jeux olympiques de Tokyo 2020.

