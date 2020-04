L’AMF ment et a emmené les joueurs à l’abattoir, accuse José María Huerta

▲ Álvaro Ortiz, président de l’AMF et que Huerta accuse de trahir le football, accompagné d’Enrique Bonilla, chef de la Ligue Mx.Photo Jam Media

Jeudi 23 avril 2020, p. a10

La création d’une association de football il y a près de 20 ans a été une épreuve pour José María Chema Huerta; Cependant, il a affirmé qu’il s’agissait d’un organisme nécessaire depuis des décennies dans le football mexicain car il y avait de nombreux abus. Il regrette qu’il n’y ait jusqu’à présent que l’Association mexicaine des joueurs de football (AMF), une association civile dirigée par Álvaro Ortiz, qui a emmené les joueurs à l’abattoir et leur a menti en n’expliquant pas la véritable portée juridique de l’entité qu’il préside.

La création de l’union est une nécessité urgente et non une invention oiseuse. Il y a eu de nombreux griefs sur le lieu de travail et un avocat collectif est nécessaire, qui parle pour toutes les divisions professionnelles, y compris les femmes, et pas celui qui ne voit qu’un seul joueur, qui établit des contrats collectifs et des engagements des employés pour renforcer les entreprises, car il a également les intérêts des clubs doivent être pris en compte, a déclaré Huerta.

Le premier antécédent remonte à 1970 et 30 ans plus tard, un groupe dirigé par Huerta a cherché à former une autre association syndicale. L’ancien joueur de Necaxa a dû faire face à la corruption afin d’approuver la création d’un organisme qui défendrait les droits des joueurs.

Il y a eu quatre ans de bataille judiciaire, a déclaré Huerta, rappelant que le Secrétariat du travail et de la sécurité sociale, la Cour suprême de justice et le Conseil local d’arbitrage ont rejeté la demande de création du groupe syndical, jusqu’à ce qu’un juge collégial ait ordonné que ils ont reçu le dossier de l’organisme.

Après l’affront juridique, l’Union des joueurs de football syndiqués du Mexique (FAM) est née en 2005, mais la Fédération mexicaine de football (FMF) avait peur de nous, pensait que nous serions un corps écrasant, bien que nous ne l’étions pas, et créée en parallèle le Commission des joueurs.

C’était l’antidote au syndicat et ils ont fait des négociations qui ont affecté, comme la réduction de la prime de transfert qui correspond aux footballeurs à 10% lorsque la loi sur le travail stipule qu’ils doivent partir de 25%, a déclaré Huerta. De plus, la commission des joueurs recevait toujours un ou deux pour cent, le footballeur conservait environ huit pour cent de la transaction.

Boycotté par la FMF, le syndicat a malheureusement été dédaigné et a cessé de fonctionner en 2008, a indiqué Huerta, qui a décidé de s’installer aux États-Unis. Cependant, il a donné suite aux griefs contre les joueurs de football mexicains, tels que le gentlemen’s agreement, la disparition d’Ascenso Mx, ainsi que le cas du défunt Veracruz, qui n’a pas payé ses membres et il y a toujours une demande légale de régler la dettes.

Il y a eu des outrages parce qu’ils les ont permis, a-t-il regretté, soulignant que l’AMF n’est que le prolongement de la commission des joueurs et est toujours liée à la FMF.

La chose Álvaro Ortiz me semble une trahison du football, car il s’est prêté à guider les footballeurs vers l’abattoir; c’est la réalité, l’AMF n’est qu’une association civile et il y a des années, il y en avait déjà une avec l’Association des footballeurs professionnels. Le football mexicain a longtemps eu besoin d’un médecin spécialiste, pas d’une infirmière.

Il a souligné qu’il y avait un conflit d’intérêts avec Álvaro Ortiz parce que depuis qu’il était dans la commission des joueurs, il n’a jamais dit au revoir à être un employé de la Fédération, il a continué avec ses idées, contenant tous les projets pour qu’ils ne transcendent pas, il ne met pas le pied sur l’accélérateur pour défendre les droits des footballeurs. Compte tenu de tous les griefs qui se sont produits, il n’a été qu’un observateur, il ne recommande que des avocats pour conseiller les joueurs.

Il a demandé aux footballeurs de ne plus avoir peur d’un syndicat, expliquant qu’il s’agit d’une association pour générer l’harmonie et l’équilibre. Il a souligné qu’il ne s’agit pas d’arrêter le football ou de faire des grèves, mais de négocier pour éviter les litiges.

Bien que Huerta soit réaliste et sache qu’il est difficile de créer une association syndicale dans le football, il a assuré qu’aujourd’hui le vent est en faveur des footballeurs avec le gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador, qui cherche à éradiquer la corruption, afin qu’ils rencontrent moins d’obstacles ceux qu’il devait contourner.

Ils doivent profiter du moment présent dans le pays, maintenant il y a un cadre pour que justice soit faite dans tous les secteurs, comme le football.

Malgré le fait que des joueurs stellaires comme Rafael Márquez voulaient former un syndicat, Huerta a souligné qu’il ne suffit pas d’être célèbre pour mener un projet de cette nature, mais doit être quelqu’un qui ne met pas l’argent avant la dignité et qui est conscient de qu’il devra faire de nombreux sacrifices, car sûrement plus tard il ne pourra pas être directeur, entraîneur et encore moins président de la Fédération.

