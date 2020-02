Lampard condamne Kepa et Chelsea à la recherche d’un gardien de but

Frank Lampard n’a pas Kepa Arrizabalaga pour la saison prochaine. Il Chelsea Il suit déjà le marché à la recherche d’un portier pour le remplacer. La basque n’a jamais aimé Lampard, mais la grande dépense faite par les Londoniens et que le remplaçant Willy Caballero a déjà 38 ans, retardé la décision. Après avoir profité de la confiance de Sarri La saison dernière, l’entraîneur anglais veut un autre gardien de but en été.

Le match à Leicester était un tournant dans la situation délicate de Kepa à l’ouest de Londres. Pour la première fois de sa carrière, il était désaligné à cause de ses erreurs sous les bâtons. Précédemment à Bilbao, il a été séparé jusqu’à ce que vous renouveliez votre contrat ou payiez votre clause de résiliation.

Compte tenu du refus de Zinedine Zidane l’embauche, l’archer finit par se renouveler. La saison dernière Maurizio Sarri Il l’a laissé sur le banc trois jours après avoir refusé de quitter Caballero en finale de la coupe de la ligue. Une semaine plus tard, après s’être excusé, il a recommencé.

Les critiques des performances de Kepa ne sont pas seulement venues des fans et des médias, mais également de son propre entraîneur: “Cela a pris trop de temps avec le ballon à quelques reprises, ils l’ont presque enlevé”, a-t-il déclaré après le match contre Arsenal il y a deux semaines.

Une relation brisée

«Les meilleurs joueurs, au meilleur jamais, ont été critiqués. Vous devrez faire face à la pression. Le football, c’est ça », a expliqué Lampard quelques jours plus tard. “L’important n’est pas de se mêler de ce qui se dit à l’extérieur et de se concentrer sur son propre jeu”, a-t-il poursuivi.

L’ancien joueur de Chelsea lui a conseillé: «Les bases sont«combien plus puis-je travailler ». Pas seulement Kepa mais n’importe quel joueur. Si vous vous sentez faible, battez-vous pour revenir, une partie des bases. Il sait que leurs erreurs nous coûtent des points, c’est normal, il faut donc s’améliorer ».

Les paroles de Frank Lampard reflètent que pas content avec celle d’Ondarroa, bien que la décision de votre substitution n’est pas définitive pour le reste de la saison. Bien qu’il ait assuré qu’il s’agissait d’une décision «médité“C’était uniquement pour le match de Leicester, a déclaré l’entraîneur de Chelsea. La performance de Willy Knight Samedi dernier n’était pas convaincant non plus. Fabriqué un bon arrêt dans une main à main à Vardy, mais sur le premier but, il a glissé un rebond pompé et dans le second il est parti au mauvais moment Presque hors de la zone. Nick pape, Le gardien de Burnley, est le premier prénom qui sonnait dur pour occuper le but «bleu», mais il y a encore des mois pour définir le but ultime.

Cette situation influence également la Séléction espagnole. Avec le Championnat d’Europe à l’horizon, David De Gea peut être favorisée par la décision de Frank Lampard. Dans sa première étape, Luis Enrique Il comptait comme partant avec le gardien de Manchester United, tandis que Robert Moreno Il a misé plus sur le basque. Avec le retour de l’Espagnol et avec Kepa comme transférable et hors propriété dans son club, Le chemin de De Gea est dégagé pour occuper l’objectif de l’équipe nationale en juin.