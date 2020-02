Lanceurs MLB leur jetant dessus; voici d’autres idées

C’était malheureusement inévitable à partir du moment où les Astros de Houston ont été arrêtés pour avoir frappé des poubelles, mais nous voyons des frappeurs de l’équipe se faire lancer et frapper par des lanceurs en représailles.

Ce type d’auto-contrôle n’est pas la bonne voie à suivre. Quelqu’un va se blesser – peut-être vraiment gravement – à cause de cela, ce qui n’est pas le genre de vengeance que vous voulez pour avoir triché lors d’un match. De plus, c’est à l’envers: vous voulez battre les Astros, et mettre un homme en premier contre une infraction qui pourrait être d’élite même sans tout ce vol de signes est la mauvaise façon d’obtenir ce résultat.

Bien sûr, les Astros pourraient riposter aux représailles et charger le monticule, mais mon raisonnement ici est plus sur la façon dont les adversaires peuvent exprimer leur colère sans que cela se transforme en un beanball-fest qui envoie un joueur sur la liste des blessés pendant des mois ou se termine un carrière.

Voici donc quelques autres idées, dont certaines sont déjà en jeu lors de l’entraînement du printemps:

1. Les fans puniront les joueurs eux-mêmes

Cela se produit déjà.

Imaginez que vous alliez travailler presque tous les jours et que 20 000 personnes huent et chahutent pendant que vous essayez de faire votre travail. C’est ce à quoi les Astros seront confrontés sur la route, et je me risquerais à dire qu’ils pourraient aussi en entendre un peu chez eux.

2. Appelez les joueurs sur les réseaux sociaux ou lors des interviews

Cela se produit également maintenant.

3. Les joueurs MLB qui ne sont pas sur les Astros devraient trouver un moyen de montrer collectivement leur colère

Voici une idée: avant chaque premier lancer d’une série, l’équipe face aux Astros, sur le terrain, tourne le dos au frappeur de tête avant qu’il ne pénètre dans la surface pendant une minute. Ensuite, jouez au ballon. Plus puissant que vous ne le pensez, moins mesquin qu’un coude cassé.

4. Prenez l’argent qui sortira probablement de votre chèque de paie en raison d’une amende ou d’une suspension MLB et donnez-le à un organisme de bienfaisance

Prenons un négatif et transformons-le en positif.

5. Permettre aux équipes de voler des signes des Astros (mais UNIQUEMENT des Astros)

Vous voulez aller œil pour œil? Voici! Sérieusement, il n’y a AUCUNE FAÇON que cela puisse arriver, mais ce serait hilarant si c’était le cas, non?

.