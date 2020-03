L’ancien ailier de Manchester United, Ashley Young, partage des conseils sur le coronavirus après le verrouillage en Italie

Ashley Young a partagé ses propres conseils sur la façon de rester en sécurité pendant la pandémie de coronavirus.

L’ancien ailier de Manchester United a rejoint l’Inter Milan en janvier avant que COVID-19 ne mette un terme au football à travers l’Europe.

L’Italie est l’un des pays les plus touchés au monde avec 6 820 décès et 69 176 cas confirmés.

Le pays est en détention depuis plus de deux semaines, avec des restrictions de mouvement pour la plupart de la population.

Des mesures similaires ont été introduites par Boris Johnson lundi soir, les personnes ne pouvant sortir de la maison que pour quelques raisons spécifiques.

Young a donné un aperçu de la vie actuelle en Italie et a partagé ses conseils pour rester en sécurité.

Salut tout le monde, je voulais juste partager mes pensées étant donné que je vis actuellement en Italie, l’épicentre du virus.

Il a écrit sur Twitter: «Salut tout le monde, je voulais juste partager mes pensées étant donné que je vis actuellement en Italie, l’épicentre du virus.

«En réalité, un supermarché est désormais votre principal risque de propagation de ce virus et même de l’attraper. Parler à la famille et aux amis à la maison, cela ressemble à aller chercher de la nourriture est tout simplement fou. N’oubliez pas que le verrouillage signifie le verrouillage!

«En Italie, aller au supermarché est étonnamment calme… pas de bagarre pour la nourriture, pas d’étagères dépouillées et certainement pas d’abus envers les membres du personnel pour limiter la nourriture ou pour n’importe quelle raison! Et dans presque tous les cas, c’est généralement une seule personne qui fait les courses pour un ménage!

“Veuillez lire ce qui suit et partager ceci si vous ne l’avez pas déjà fait, il est vraiment temps de faire votre part pour aider à faire face à cette terrible crise mondiale dans laquelle nous nous trouvons!

“Faire la queue pour aller au supermarché est standard, mais pas parce que c’est pour le stockage ou la cupidité. Les supermarchés ont limité le nombre de personnes entrant à tout moment, donc il n’y a jamais trop de monde! Alors attendez et soyez patient si votre supermarché le fait.

«Si vous devez monter dans l’ascenseur, n’entrez qu’avec 1 personne de plus, 2 personnes par ascenseur à la fois. Et tenez-vous sur les côtés opposés de l’ascenseur et face au mur – ne respirez pas vers cet étranger.

«Utilisez toujours des gants dès que vous sortez de votre voiture! Vous ne voulez pas toucher les chariots sur lesquels d’autres mains ont été. Gardez les gants jusqu’à ce que vous reveniez dans la voiture.

«Utilisez un masque ou une écharpe pour garder votre nez et votre bouche couverts.

«Gardez toujours vos distances à la caisse. Gardez le chariot derrière vous lorsque vous déballez à la caisse car cela empêche les gens de s’approcher trop près.

“Ne déballez pas vos achats juste au-dessus de ceux de quelqu’un d’autre, faites un écart entre les leurs et les vôtres afin qu’aucun de vos achats ne touche les leurs. Ici, nous ne pouvons pas mettre nos courses à la ceinture tant que la personne en face n’a pas fini de payer.

“Cela peut sembler dur, mais traitez tous ceux qui ne sont pas dans votre foyer comme s’ils avaient le virus, vous ne le savez tout simplement pas !!!

«Plus important encore, restez en sécurité! C’est ce que nous faisons ici, ce n’est pas une réaction exagérée, c’est rester en sécurité. Et rappelez-vous simplement que les autres devraient également vous regarder de cette façon. Ce n’est pas horrible, c’est une façon de garder vos distances pour finalement sauver des vies. »

