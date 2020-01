L’ancien Astro Keuchel est un peu désolé pour le scandale de la tricherie

Le lanceur des White Sox Dallas Keuchel, qui a remporté une série mondiale et obtenu une sélection All-Star avec les Astros de Houston en 2017, a présenté des excuses sans enthousiasme pour le scandale de tricherie massif de l’équipe – mais a également laissé entendre que les Astros ne faisaient que ce qui était habituel à travers la ligue à l’époque. Vendredi, Keuchel s’est adressé aux médias lors d’un événement des White Sox et a minimisé le vol des pancartes des Astros, affirmant qu’il n’était «jamais prévu que ce soit fait» – que l’équipe a été rattrapée et que le directeur général et le manager ont été licencié.

Selon Keuchel, les mesures prises par les Astros étaient simplement conformes à «l’état du baseball».

«Quand il n’y a personne sur la base, quand dans l’histoire de la Ligue majeure de baseball y a-t-il eu plusieurs signes? Vous pouvez revenir en arrière et regarder le film de chaque équipe en séries éliminatoires, il y avait probablement six des huit équipes utilisant plusieurs signes. C’est exactement l’état du baseball à ce moment-là. Était-ce contraire aux règles? Oui c’était. Et je suis personnellement désolé pour ce qui est arrivé à toute la situation. C’est ce que c’est et nous devons dépasser cela. Je n’ai jamais pensé que quelque chose serait venu comme ça. Je suis moi-même désolé, mais c’est juste que nous devons continuer. “

Keuchel a également affirmé que les Astros n’étaient pas toujours efficaces au marbre, même lorsqu’ils volaient des signes, et il y avait des lanceurs au cours de l’année que l’équipe n’a pas pu toucher de toute façon. Il a décrit le système de manière confuse comme quelque chose qui «fonctionne vraiment», mais seulement «un peu».

“Donc, à ce moment-là, c’est tout le système qui fonctionne, un peu, mais en même temps, il y avait un élément humain où certains gars étaient meilleurs que nos frappeurs.”

Keuchel a également clairement indiqué qu’il n’approuvait pas que l’ancien lanceur des Astros Mike Fiers agisse en tant que dénonciateur, citant le caractère sacré du club-house.

Beaucoup de fans de baseball n’achètent pas la tentative de Keuchel de s’excuser.

.