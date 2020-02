L’ancien athlète Gelson Martins encourt huit mois de pénalité pour avoir poussé l’arbitre

La saison pour Gelson Martins Il semble avoir pris fin. La fin portugaise a été expulsé samedi dernier pour avoir poussé l’arbitre et, après avoir vu le carton rouge, il a de nouveau poussé l’arbitre. La sanction attendue est exemplaire: Huit mois sans jouer Le comité de discipline se réunit jeudi pour évaluer le cas.

Monaco a perdu son match à Nîmes pour 3-1 après avoir joué 60 minutes csur deux de moins. En 32 ′, un pied de Bakayoko la cheville a incité la salle VOR à conseiller l’expulsion. Après le rouge et la tangana entre les joueurs toujours montés, Gelson Martins a croisé les câbles et a poussé l’arbitre. Cela l’a également expulsé et les Portugais est revenu pour le pousser à nouveau.

Il règlement de la Fédération française de football précise que dans le cas d’un joueur entrant «contact physique»Avec un arbitre et effectuer« une poussée capable de le faire retomber ou tomber»La sanction sera d’un minimum de 8 mois. Le syndicat des arbitres Il a montré sa totale indignation face à la performance de Martins et a décrit le geste de «honteux, intolérable, indéfendable, insupportable et inacceptable«, En plus d’exiger une« fermeté maximale »pour sanctionner le joueur.

Pendant ce temps, Monaco a déjà annoncé que projet de sanction à son joueur. «Votre attitude n’est ni acceptable ni pardonnable“A déclaré le vice-président Oleg Petrov, qui veut s’assurer” qu’une telle attitude ne se reproduira plus “. Gelson Martins s’est excusé le lendemain du parti à travers leurs réseaux sociaux. “En particulier” présente ses excuses à l’arbitre, mais aussi à ses coéquipiers et fans pour “son attitude irréfléchie et chaleureuse«. Robert Moreno aura désormais un problème majeur parce que l’ancien joueur Atleti était basique dans l’alignement. Avait été titulaire dans 20 des 22 matches jarretières jusqu’à présent.