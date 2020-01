L’ancien attaquant de l’Angleterre et de Chelsea, Eni Aluko, explique sa décision de prendre sa retraite après avoir mis du temps en carrière après 18 années de succès

L’ancien attaquant anglais Eni Aluko a pris sa retraite après une brillante carrière de 18 ans dans le football.

Aluko, qui a été plafonnée à 102 reprises par les Lionnes, a quitté la Juventus en décembre après près de 18 mois et devait retourner en Super League féminine.

Eni Aluko a annoncé sa retraite du football mercredi après avoir quitté la Juventus le mois dernier

Elle a cependant décidé de quitter le jeu et d’appeler le temps sur son «voyage fou et incroyable».

“Merci au football pour tout ce que vous m’avez donné et appris”, a écrit Aluko sur Twitter. “Merci pour les moments du cercle complet et le voyage inattendu fou.”

Aluko, qui a joué pour Birmingham, Charlton et Chelsea en Angleterre, ainsi qu’un bref passage en Amérique du Nord, faisait partie de l’équipe de Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de Londres 2012.

Elle a rejoint talkSPORT après avoir fait son annonce et a déclaré: «Il y a beaucoup de raisons [for retiring].

“Quand je repense à ma carrière, j’ai l’impression d’avoir fait tout ce que je pouvais faire, à part gagner la Coupe du monde et la Ligue des champions, ce qui est très rare de toute façon.

«Une fois que j’ai atteint le point avec la Juventus où j’avais gagné tout ce qu’il y avait à gagner, je me suis simplement dit:« Que dois-je faire maintenant dans le football? Qu’est-ce qui va me motiver à faire le travail quotidien, à m’entraîner et à être loin de chez moi? »

«C’est la chose la plus effrayante de tous les temps; le football a été ma vie, c’est ce que je fais depuis que j’ai cinq ans, mais il faut être courageux et j’ai de la chance d’avoir des choses en place.

«Cette année, de grandes opportunités se sont présentées hors du terrain que je ne pensais pas pouvoir attendre plus longtemps.

“Je suis très fier et je suis prêt à passer à autre chose – rester dans le football, mais je ne joue tout simplement pas.”

Aluko, qui est également avocate de formation, a marqué 33 buts pour l’Angleterre, sa dernière apparition internationale ayant eu lieu en avril 2016.

Elle a par la suite formulé des allégations d’inconduite contre l’ancien patron Mark Sampson, qui ont abouti à un examen minutieux de son comportement et au traitement des plaintes par la Football Association.

Cet épisode s’est terminé en octobre 2017 lorsqu’une troisième enquête a révélé que Sampson avait fait des remarques raciales discriminatoires à Aluko et à son coéquipier Drew Spence dans ce qui était décrit comme des “ tentatives d’humour mal jugées ”.

