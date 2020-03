L’ancien attaquant de Liverpool, Daniel Sturridge, a critiqué “jouer la victime” et qualifié “d’imbécile” de l’interdiction des paris

Daniel Sturridge a été critiqué pour avoir “joué la victime” suite à sa réponse à l’interdiction de jouer au football en raison d’une violation des règles de paris.

L’ancien attaquant de Liverpool a été frappé d’une suspension de TOUS les matches de football dans le monde pendant quatre mois et son contrat avec le club turc de Trabzonspor a été résilié lundi par consentement mutuel.

Il a été constaté que le joueur de 30 ans avait encouragé les membres de sa famille à placer des paris sur son prochain club en 2018.

Daniel Sturridge ne pourra pas jouer pour un autre club avant le 18 juin, et il sera agent libre dans la fenêtre de transfert d’été

Il avait initialement reçu une interdiction de six semaines en juillet dernier, quatre d’entre eux avec sursis et une amende de 75 000 £, mais la FA a demandé une sanction plus sévère qui a conduit à une interdiction de quatre mois et son amende a été doublée à 150 000 £.

Sturridge a publié une réponse à l’interdiction de sa chaîne YouTube, disant qu’il était «dévasté» par la décision.

Il a également tenté de défendre ses actions, affirmant qu’il “continuerait de faire campagne pour que les footballeurs puissent parler librement à leurs familles et amis proches, sans risque réel d’être inculpés”.

Mais cela a provoqué une forte réaction sur talkSPORT mardi matin, avec l’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan et le journaliste sportif en chef du Sun, Martin Lipton, tous deux insistant sur le fait qu’il savait exactement ce qu’il faisait.

“J’ai trouvé sa déclaration vidéo totalement absurde”, a déclaré Lipton lors du Alan Brazil Sports Breakfast.

«Essayer de vous présenter comme une victime d’une campagne contre la liberté d’expression – des ordures, vous ne pouvez pas faire ça!

“Il savait ce qu’il faisait; il sait que les joueurs ne sont pas autorisés à participer aux paris sur le football et il a encouragé ses frères et les membres de sa famille à placer des paris.

«Que ces paris aient été placés ou non n’est pas pertinent, les preuves sont claires et incontestées. Il était en totale infraction à la réglementation et il a eu la chance de n’obtenir qu’une interdiction de quatre mois.

“Ce qui est pire, c’est maintenant qu’il dit que c’est la faute de tout le monde si cela est autorisé – non, ce n’est PAS autorisé! Vous avez dit aux gens, vous saviez ce que vous faisiez!

“Ne jouez pas la victime, Daniel – vous êtes coupable!

“Allez, n’essayez pas de vous représenter comme un agneau innocent pris dans une opération de piqûre vicieuse par un tribunal injuste – faites-moi une faveur!”

L’ancien propriétaire des Eagles, Jordan, est d’accord.

Cependant, il a poussé son argument un peu plus loin, affirmant que Sturridge s’était comporté comme un «imbécile».

Sturridge aurait encouragé son frère, Leon, à parier sur un éventuel déménagement du côté espagnol de Séville en janvier 2018 par SMS

“Je regarde ça et je l’écoute et je pense:” Quel stupide jeune homme “”, a déclaré Jordan sur White and Sawyer.

«Que recherchez-vous, une sorte de validation de votre comportement ridicule et absurde? Vous savez ce que vous faisiez, vous savez pourquoi vous l’avez fait!

“Vous ne pouvez pas aborder ce récit des sociétés de paris et des défis aux problèmes de santé mentale et suggérer que quelqu’un devrait supprimer un protocole de paris parce que vous ne pouvez pas garder la bouche fermée. C’est scandaleux!

“Daniel Sturridge n’est pas isolé parce qu’il est Daniel Sturridge, il est distingué parce qu’il est un imbécile qui essaie maintenant de défendre l’indéfendable.

“Et il n’a pas obtenu la bonne sanction en premier lieu.

“Alors la FA n’aurait pas ressenti le besoin de donner l’impression qu’ils allaient vraiment dur avec lui, cela aurait dû être fait correctement en premier lieu.”

