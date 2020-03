L’ancien avocat de Renato Ibarra accuse le journaliste de violence sexuelle

Source: Twitter @paltaracena

Après les proches de Renato Ibarra quitter les services de l’avocat Pigeon taracenaLa plaideuse a été constamment critiquée pour sa performance dans le cas du footballeur équatorien.

Après les attaques constantes, l’avocate a déclaré qu’elle subissait des violences sexuelles de la part d’un journaliste. “S’accrochant à essayer de nuire à mon image, ils recherchent mes réseaux sociaux, mes photos et ma vie privée. Il me semble qu’ils ont un problème avec une femme plaidant ou travaillant et ils ne cherchent que quelque chose à démériter. Bref ça fait partie de“Il a écrit Taracena.

VOIR PLUS: Le journaliste d’Azteca Deportes qui a été licencié pour “ne plus montrer de peau”

Il a également critiqué les «attaques» de certains médias. »J’ai pris la décision d’abandonner l’affaire une fois que j’ai reçu le transfert du dossier la veille de l’audience, mais, en raison de mon engagement envers lui, j’ai comparu avec mon équipe à l’audience afin de ne pas le laisser sans avocat et que ne pas être nommé d’office“Ajouta l’avocat.

Compte tenu de ces mots, les utilisateurs ont envoyé leurs messages de soutien à l’avocat Pigeon taracera tandis que d’autres l’ont félicitée pour sa décision.