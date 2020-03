L’ancien basketteur du Real Madrid sort de l’hôpital après son bilan positif pour un coronavirus

Alfonso Reyes Il a remporté sa première bataille contre le coronavirus. L’ancien joueur et président actuel de l’Association of Professional Basketball Players, a été libéré de l’hôpital après avoir donné positifs pour le coronavirus et rester à l’hôpital pendant plusieurs jours. À 48 ans, le frère aîné de Felipe Reyes doit poursuivre son rétablissement chez lui, entouré du sien.

“Je suis libéré!” Alfonso a écrit sur son compte Twitter, qui est pratiquement devenu un journal actualisé de sa situation, d’abord à la maison et plus tard à l’hôpital Puerta de Hierro de Majadahonda, dans lequel il a été admis pour une pneumonie bilatérale, ce qui l’a forcé à recevoir de l’oxygène.

Je suis libéré! pic.twitter.com/c0ddqhfBIA

– Alfonso Reyes (@ alfreyes14) 27 mars 2020

Reyes, en plus de raconter sa situation à l’hôpital plusieurs fois par jour, n’a pas hésité à critiquer sévèrement le ministre José Luis Ábalos, après que ce dernier ait échappé à son rire lors d’une récente apparition. “De quoi diable êtes-vous si drôle?”, a-t-il écrit sur Twitter après avoir pris connaissance de la situation et est immédiatement devenu l’un des messages les plus partagés de la journée.