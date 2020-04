L’ancien botteur Tom Dempsey est décédé après avoir contracté Covid-19 dans un asile américain

▲ Le 8 novembre 1970, Tom Dempsey (19 ans) a remporté la victoire à la Nouvelle-Orléans avec son panier historique de 63 verges contre Détroit.

Journal La Jornada

Lundi 6 avril 2020, p. 2

La Nouvelle-Orléans. Le sport a subi un autre coup dur à la suite de la pandémie de coronavirus. L’ancien botteur de la NFL Tom Dempsey, 73 ans, qui a joué dans la ligue professionnelle malgré sa naissance sans un gros orteil frappant le ballon et un but historique de 63 verges, est décédé samedi. tout en luttant pour les complications de la maladie.

Ashley Dempsey a déclaré que son père, qui avait vécu dans une maison de soins infirmiers pendant plusieurs années après avoir reçu un diagnostic d’Alzheimer et de démence, avait été testé positif au coronavirus il y a un peu plus d’une semaine.

Selon certains rapports, au moins cinquante résidents de l’établissement où Dempsey séjournait ont contracté Covid-19. Le bureau du coroner de la Nouvelle-Orléans n’a pas encore dévoilé officiellement la cause du décès.

On se souviendra de Dempsey pour une carrière réussie sur le terrain, mais en particulier pour le field goal avec lequel il a donné aux Saints une victoire sur Detroit le 8 novembre 1970, qui est resté un record de la NFL pendant 43 ans. , jusqu’à ce qu’il soit dépassé par Matt Prater des Broncos avec un tir de 64 yards à Denver en 2013.

Dempsey a passé 11 saisons dans la NFL. Ses deux premières saisons ont été avec la Nouvelle-Orléans (1969-70), les quatre suivantes avec Philadelphie, puis deux avec les Rams de Los Angeles, une avec les Houston Oil Tankers et ses deux dernières avec Buffalo. Il a pris sa retraite après la saison 1979.

Surmonter les revers

La vie de Tom a parlé directement de la puissance de l’esprit humain et a illustré sa ferme détermination à ne pas permettre que des revers l’empêchent de poursuivre ses rêves et ses aspirations, a déclaré la propriétaire des Saints, Gayle Benson, dans un communiqué.

Il a illustré le même combat et la même force ces dernières années, tout en combattant courageusement la maladie, mais n’a jamais faibli et a maintenu son sens de l’humour caractéristique, a-t-il ajouté.

En plus de Dempsey, les saints ont connu des cas trop proches. Le père de l’ancien quart-arrière Bobby Herbert est décédé il y a quelques jours à 81 ans de Covid-19 et l’entraîneur-chef Sean Payton a été testé positif, bien qu’il se soit rétabli.

Dempsey était un homme qui a surmonté ses limites. Il est né à Milwaukee sans quatre doigts de la main droite et sans le gros orteil de son pied droit. Il a donné un coup de pied avec un tennis à bout plat qui a provoqué des protestations, car certains considéraient que des chaussures spécialement conçues lui donnaient un avantage injuste. Tex Schramm, ancien président des Cowboys de Dallas, est venu comparer la chaussure à l’appartement d’un club de golf.

Mais Dempsey a répondu aux critiques en disant qu’il ne faisait que de son mieux pour utiliser le pied avec lequel il est né, et la plupart des personnes impliquées dans la NFL, y compris le commissaire de l’époque Pete Rozelle, étaient d’accord.

Malgré cela, la NFL a adopté une norme largement connue sous le nom de Dempsey Rule en 1977, qui exigeait que les chaussures portées par les botteurs avec une jambe prothétique doivent avoir une surface de frappe qui correspond à celle des chaussures normales pour les botteurs. .

Dempsey est retourné à la Nouvelle-Orléans après sa retraite de la ligue. Il y a environ sept ans, on lui a diagnostiqué la maladie d’Alzheimer et la démence; Peu de temps après, elle a emménagé dans un foyer pour personnes âgées, où elle a contracté le coronavirus en mars. Elle laisse dans le deuil son épouse Carlene, trois enfants, une sœur et des petits-enfants.

